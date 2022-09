Zanias dolazi u Močvaru

Multitalentirana australska glazbenica Zanias dolazi u Zagreb, točnije u Močvaru u srijedu, 12. listopada! Pažnju na sebe je skrenula kao pjevačica bendova Linea Aspera i Keluar, nakon čega se okrenula solo karijeri, a sad će se po prvi put predstaviti hrvatskoj publici.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 100 kuna mogu se kupiti u Dirty Old Shopu, na dan će koštati 120 kuna.

Techno Morrisey. Zanias, rođena Australka, od 2013. osvaja berlinsku (i šire) DJ scenu uz svoju izdavačku kuću Fleisch. Surađivala je s velikim imenima elektronske glazbe, poput Daxa Ja, Black Raina i Ancient Methods.

Prvi je EP, To the Core, objavila 2016., a dvije godine kasnije izdaje i svoj prvi album Into the All kojim je utemeljila svoj žanrovski put ka psihospiritualnom prosvijetljenju. Njezina je želja povezati se s ljudima na razini dubljoj od jezika i kulture, izaći iz magle egzistencijalne anksioznosti i pronaći nešto predivno u gruboj i pustoj stvarnosti.

Nakon Extinctiona iz 2020., album Unearthed izdaje 2021., simbolično nazvan po njezinoj ljubavi prema arheologiji koju je studirala, i prirodi, za koju kaže da je njezina prvobitna muza. Svoj zvuk opisuje kao autentičan i ranjiv, ali kao bezvremenski s dozom snage. Nešto poput eteričnog željeza.