ZagrebDox 2024: mjesec dana do jubilarnog dvadesetog

Više od 1700 filmskih prijava od kojih čak šezdesetak čine hrvatski dokumentarni filmovi čine osnovu iz koje je sagrađen dvadeseti ZagrebDox. Od projekta kojeg je započela šačica pasioniranih dokumentarnih entuzijasta pod vodstvom Nenada Puhovskog ovaj se zagrebački festival tijekom dva desetljeća pretvorio u ključno regionalno, ali i svjetsko mjesto suvremene dokumentaristike. Riječ je o festivalu koji je jedan od samo četrdesetak svjetskih čiji filmovi konkuriraju za godišnju nagradu Europske filmske akademije u kategoriji dokumentarnog filma; riječ je o festivalu kojeg je do sada posjetilo 350 000 posjetitelja. Na njemu je prikazano preko 2800 filmova na gotovo 3000 projekcija, a u goste mu je stiglo više od 6500 inozemnih i domaćih gostiju: filmskih autora, profesionalaca i novinara.

Dvadeseto izdanje ZagrebDoxa imat će ponajbolje recentne naslove i gotovo redom svjetske, kontinentalne, regionalne i hrvatske premijere. No prije samih filmova: nekoliko riječi i o novom ruhu! Nova web stranica samo što nije ugledala svjetlo dana, ali novi vizuali to rade upravo sada! Klasja Habjan, Zita Nakić i Andrea Šumberac, ili Klasja, Zita & Andrea osmislile su i realizirale kreativan, zabavan i atraktivno vispren vizualni identitet koji anticipira i sugerira neupitno najbolji izbor koji se nudi ovoga travnja! Više od stotinu filmova, još i više gostiju te velika novost u tzv. industry, ZagrebDox Pro, segmentu festivala samo su neki od argumenata za velika očekivanja publike i optimizam organizatora.

Film kojim će biti otvoren dvadeseti ZagrebDox 14. travnja u Kaptol Boutique Cinema kinima još nije otkriven, ali već se zna kako ćemo u Zagrebu gledati pobjednike najznačajnijih svjetskih filmskih festivala. Canneski pobjednik Four Daughters Kaouther Ben Hanije bio je i među nominiranim filmovima za ovogodišnjeg Oscara, a dvostruki pobjednik IDFA-e, najznačajnijeg svjetskog dokumentarnog festivala, 1489 Shoghakat Vardanyane dolazi u Zagreb s duboko intimističkom osobnom pričom. S nedavno završenog Berlinalea dolazi iznimno zanimljiv, kontroverzan i dvjema nagradama nagrađen No Other Land koji je doveo do prijetnji smrću hrabrim autorima. Sa sjevera Europe dolazi norveški A New Kind of Wilderness redateljice Silje Evensmo Jacobsen koji je očarao žiri ovogodišnjeg Sundancea. Slično je napravio i film Bottlemen Nemanje Vojinovića žiriju u Sarajevu gdje je prošle godine dobio tamošnje Srce.

Nakon ovih atraktivnih filmskih mrvica koje će dovesti do slavljeničke torte 20. ZagrebDoxa u punom jeku priprema je i zalogaj zvan ZagrebDox Pro koji se okreće dokumentarnim serijalima. Autori iz cijeloga svijeta prijavili su se za razvoj svojih projekat, a njih će šest u pet dana pokušati naučiti, doznati i upiti što više saznanja od relevantnih stranih i domaćih autora i producenata koji o ovoj vrsti produkcije itekako puno znaju. Kao i toliko puta do sada: ZagrebDox opet radi pionirske iskorake u dokumentarnom filmskom festivalskom svijetu!