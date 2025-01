Nebojša Slijepčević nominiran za Oscara!

Čovjek koji nije mogao šutjeti (eng. The Man Who Could Not Remain Silent) hrvatski je kratki dramski film redatelja i scenarista Nebojše Slijepčevića objavljen 2024. godine, temeljen prema istinitom događaju otmice i zločina u Štrpcima 1993. godine. Film je nastao u koprodukciji sa Bugarskom, Francuskom i Slovenijom.

Film je premijerno prikazan 24. svibnja 2024. na Filmskome festivalu u Cannesu gdje je osvojio nagradu Zlatna palma za najbolji kratki film. Osvojio je i nagradu za najbolji kratki film na 37. dodjeli Europskih filmskih nagrada (EFA) u švicarskom Luzernu 7. prosinca 2024.

A uz sve nagrade koje je do sada dobio, ovaj kratki film je upravo nominiran za Oscara!