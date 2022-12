Da je Centar mladih Ribnjak novo-staro mjesto za dobru dozu kulture, umjetnosti i zabave sada već svi znaju! Ove, 2022. godine Centar mladih Ribnjak je publici, građanima i svim zainteresiranima donio bogat i raznovrstan program izvedbenog, koncertnog, kazališnog i ostalog umjetničkog sadržaja.

A da je Centru jako stalo do razvoja i unaprjeđenja otvorenog građanskog društva vidi se iz do sada održanih programa kao što su: HURTOK - ukrajinsko-hrvatske interkulturne radionice, Knjige u krošnjama - festival književnosti za djecu i mlade s posebnim programom posvećenim audio knjigama, Odvalimo se poezijom - humanitarni pjesnički buvljaci, obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica,

Jednaki u kulturi - tjedna posvećenog inkluziji, Matineje u šlapama subotom i posebni programi razvoja publike kroz koncerte klasične glazbe u suradnji sa zagrebačkim osnovnim školama, Ekološke renesanse kao promoviranja samoodrživosti, Rezidencije Ribnjak - jedinstvenog programa podrške nezavisnoj kazališnoj sceni i sada novopokrenutog programa ZAGREB, OTVORENI GRAD - cjelogodišnjeg ciklusa programa koji kroz niz kreativnih radionica, koncerata i predstava ima cilj promovirati kulturu dobrodošlice!

Prvo izdanje manifestacije ZAGREB, OTVORENI GRAD događa se u nedjelju 18.12. od popodneva do kasne večeri u prostorima Centra mladih Ribnjak. Sve počinje u 16 sati programom za najmlađe: koncertom koji bi mogla biti i predstava, odnosno predstavom koja bi mogla biti i koncert: Pjeva mi se pjesma - Orkestra pokoloka, najluđeg dječjeg kazališta u gradu: Teatra PocoLoco. U partnerstvu s nizom udruga poslijepodne se nastavlja s pet besplatnih radionica za sve uzraste na kojima ćete moći osmisliti najljepše poklone vašim dragima: one koje ste svojim rukama i svojim srcima izradili. Večer se nastavlja sjajnim koncertima, nastupaju Zbor Domaći gosti, afrički glazbenici iz Panafričkog društva prijateljstva i zvijezde večeri, frankofoni bend iz Bihaća: JALL AUX YEUX.

Ulaz na programe je slobodan, osim predstave/koncerta Teatra PocoLoco.

SATNICA:

16:00 Pjeva mi se pjesma - Orkestra Pokoloka (Teatar Poco Loco)

- predstava/koncert za uzrast od 2g do 102g

*Ograničen broj karata je u prodaji: https://cmr.mojekarte.hr/.../pjeva-mi.../tickets-605944.html

*ulaznice za sve NOVE SUSJEDE Centra mladih Ribnjak su besplatne uz prethodnu rezervaciju na: info@cmr.hr / for our new neighbours we have free tickets, please reserve them at: info@cmr.hr

17:00 besplatne radionice uz prethodnu prijavu na:

https://forms.gle/NvUxaFWWCFGvxvSs8

1. Izrada afričkih maski (Centar za kulturu dijaloga) - svi uzrasti

2. Radionica oslikavanja platnenih torbi (Are you Syrious?) - svi uzrasti

3. Storytelling radionica za djecu i mlade (Inicijativa centar edukacije) - djeca i mladi

4. Radionica podmetača za čaše i ukrasa za bor (Centar mladih Ribnjak/ Hurtok)- svi uzrasti

5. Slikanje s Karzanom uz zalogajčić (Centar za kulturu dijaloga) - za odrasle

Svi koncerti su besplatni za javnost:

19.00 Zbor Domaćigosti

19:30 glazbenici Panafričkog društva prijateljstva (PADUH)

20:00 JALL AUX YEUX (frankofoni bend iz Bihaća, BIH)

21:30 farewell drums party

Organizator događanja „Zagreb, otvoreni grad" je Grad Zagreb u suradnji s Centrom mladih Ribnjak. Partneri u projektu su Centar za kulturu dijaloga (CKD), Centar za mirovne studije (CMS), Inicijativa centar edukacije, Panafričko društvo prijateljstva (PADUH), Are you Syrious? (AYS), Teatar Poco Loco i Rock Akademija.

Obilježavanje Međunarodnog dana migranata financirano je sredstvima EU projekta Connection, kojeg provodi Grad Zagreb s nizom partnera mreže Eurocities.