Zagreb epicentar europske inovacije

Prošlog je tjedna Zagreb postao središte europske inovacijske scene. Od 1. do 3. listopada u Infobip kampusu održan je Innovation Prototyping Lab 2025, trodnevni događaj koji je okupio više od stotinu istraživača i industrijskih lidera iz cijele Europe. Događaj je organizirala Industry Commons Foundation pod vodstvom Michele Magaš, Europske žene inovatorice godine (2017). Michela Magaš, rođena u Zagrebu i odrasla u Rijeci, globalno je priznata pionirka u području dizajna i inovacija, a nedavno je odlikovana i od strane Veleposlanstva RH u Stockholmu.

Cilj okupljanja bio je zajedničko stvaranje i testiranje inovacija koje donose konkretne promjene u znanosti, industriji i društvu. Sudionici su razvijali nove prototipove, raspravljali o interoperabilnosti baza znanja, etičkim izazovima umjetne inteligencije te održivim modelima istraživačke infrastrukture budućnosti. U radu su sudjelovali istraživački i tehnički timovi iz cijele Europe, uključujući Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Francuska), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR, Italija), European Organization for Nuclear Research (CERN, Švicarska), OPERAS Research Infrastructure (Belgium), Max Weber Stiftung (Njemačka) i druge, čime je stvorena jedinstvena prilika za multidisciplinarnu suradnju na najvišoj razini.

„Innovation Prototyping Lab usmjeren je na testiranje kako se umjetna inteligencija i grafikoni znanja mogu odgovorno koristiti za potporu otkrivanju u različitim disciplinama. Dovodeći istraživače i industriju na jedno mjesto, gradimo praktične primjere kako europska suradnja može donijeti pouzdane alate za budućnost znanosti i inovacija. Hrvatska inženjerska stručnost mi je oduvijek bila izvor inspiracije i ponosna sam što se nalazi u središtu europskih inovacija", kazala je Michela Magaš.

Lab je dio dvaju strateških projekata Europske komisije, LUMEN usmjerenog na razvoj AI alata za podršku otkrićima u raznim disciplinama, i GRAPHIA, koji razvija prvi veliki grafikon znanja za društvene i humanističke znanosti obogaćen umjetnom inteligencijom.

Domaćin događaja bio je Infobip, globalna tehnološka kompanija sa sjedištem u Hrvatskoj s preko 75 ureda u svijetu, koji je predstavio svoje sudjelovanje u IPCEI-CIS konzorciju, projektu s ciljem izgradnje globalne komunikacijske platforme nove generacije i jačanjem konkurentnosti Europe u tehnološkom sektoru. Tako su predstavljeni i rezultati iz AI istraživanja u sklopu IPCEI-CIS projekta koji su usmjereni na izgradnju sigurnijih komunikacijskih kanala i poboljšanje korisničkog iskustva. AI modeli za detekciju spama i prijevara doprinose zaštiti korisnika i kompanija od zlouporaba, dok konverzacijska AI glasovna rješenja poput Vocalize, otvaraju nove mogućnosti u interakciji s korisnicima i unaprjeđenju digitalnih usluga.

„U Infobipu smo predani razvoju rješenja baziranih na umjetnoj inteligenciji i međunarodnoj suradnji koja oblikuju budućnost. Ovaj događaj potvrdio je da Hrvatska može igrati ključnu ulogu u europskoj inovacijskoj agendi kroz aktivno sudjelovanje u važnim međunarodnim partnerstvima i projektima koji postavljaju nove standarde istraživanja i razvoja. Infobip je jedan od vodećih tehnoloških hubova u Hrvatskoj, ponajviše zahvaljujući vrhunskim stručnjacima, našim zaposlenicima, čiji rad i inovacije značajno doprinose razvoju novih tehnologija i oblikovanju globalnih trendova", izjavio je Izabel Jelenić, suosnivač i tehnički direktor Infobipa.