Zagreb Beer Fest zaključio lineup

Jonathan, Antenat, J.R. August, Rezerve, Headoneast, Clone Age, Deni & Robin i Grapevine Babies su nova glazbena imena trećeg Zagreb Beer Festa te se na pozornici u centru Zagreba pridružuju Morcheebi, Urbanu&4, Psihomodo Popu, Borisu Štoku, Svemirku, Detouru, Punčkama, ESC Lifeu, Luce, Rolo, Electric Octopus te Haiku Gardenu.

Riječki Jonathan nakon američke turneje i nagrade Rock&Off stiže ponovno pred zagrebačku publiku i to na Zagreb Beer Fest, gdje će predstaviti brojne hitove među kojima je i pjesma "I Never Meant To Be There", koju je publika i struka proglasila jednim od najboljih singlova prošle godine. Na pozornici u centru Zagreba pridružit će im se i Antenat. Jedan od najboljih domaćih live bendova iza sebe ima tri studijska albuma, na sceni su više od 20 godina, a svoje najbolje adute predstavit će u svibnju ove godine. Na Zagreb Beer Festu svirat će i jedan od najzanimljivijih predstavnika domaće scene, J.R. August. Ovaj sjajni multiinstrumentalist iza sebe ima pet EP-a, a kako zvuči uživo u punom sastavu benda imat ćemo prilike pogledati u Parku dr. Franje Tuđmana.

O Rezervama se u posljednje vrijeme puno priča i to s razlogom. Ovaj mladi bend sve više je prisutan na domaćoj sceni, a nakon sjajnih singlova, nagrada i albuma, stižu i na pozornicu Zagreb Beer Festa. Pridružit će im se Headoneast, bend koji je na sceni već dugi niz godina, a publiku oduševljava konceptualnim spotovima i glazbom na koju nismo navikli često je čuti u našim krajevima. Clone Age također će se pojaviti na pozornici Zagreb Beer Festa, a imat ćemo priliku poslušati pjesme s albuma "Fuse", kao i najnovije snimke iz njihove radionice. Deni & Robin je novi hrvatski synth pop projekt čija će premijerna izvedba biti upravo na Zagreb Beer Festu. Na Zagreb Beer Fest stižu još i riječki Grapevine Babies, funk grupa koja je s radom započela prije pet godina kada se nekoliko zaljubljenika u funk glazbu našlo i počelo stvarati autorske pjesme. Danas broje 12 članova, a uživo su pravo osvježenje koje nikog ne ostavlja ravnodušnim.

Lineup Zagreb Beer Festa službeno je zaključen, a od 16. do 19. svibnja 2019. u Parku Franje Tuđmana u centru Zagreba publika će imati priliku uživati u sjajnim koncertima, dobroj pivi, hrani i dodatnim sadržajima koje će festival otkriti uskoro. Ulaz na festival je besplatan, a organizator je YEM.