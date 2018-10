Zadruga za etično financiranje plasirala više od milijun kuna društvenim poduzećima

Zadruga za etično financiranje tokom 2018. godine svojim članovima društvenim poduzetnicima kao i onima koji će to tek postati, osigurala je više od milijun kuna financiranja u obliku mikrozajmova. Rezultat je to dugogodišnje izgradnje partnerstva i kvalitetne suradnje s članicama Federacije europskih etičnih i alternativnih banaka, čija je članica i Zadruga za etično financiranje.

"Sektor društvenog poduzetništva u Hrvatskoj razvija se na marginama, većina nositelja razvoja društveno-poduzetničkih aktivnosti su organizacije civilnog društva i druge neprofitne organizacije koje se često susreću sa problemima u financiranju vlastitih projekata, ali i u svakodnevnom poslovanju. Zadruga za etično financiranje strateški je usmjerena na jačanje sektora društvene ekonomije i društvenog poduzetništva u Hrvatskoj od samog početka, te smo iznimno zadovoljni što smo našim zadrugarima, u suradnji s partnerom iz Federacije europskih etičnih i alternativnih banaka, poljskim TISE fondom, osigurali sredstva po iznimno povoljnim uvjetima u usporedbi s ostalim zemljama u kojima posluju.", izjavila je Silvana Radelić, voditeljica financiranja u najvećoj hrvatskoj zadruzi.

Od svog osnutka 1991. godine TISE je osigurao preko 5 milijuna eura zajmova za društvena poduzeća te time osigurao stabilan rast i razvoj društvenih poduzeća na području Poljske. Tijekom prethodnih godina financiranje su odlučili proširiti i na druge EU zemlje, a nama je izrazito drago što smo iste uspjeli omogućiti našim članovima, društvenim poduzetnicima. Pregovori o suradnji u Hrvatskoj su započeli već u svibnju 2017. tijekom održavanja godišnje konferencije Federacije europskih etičnih i alternativnih banka, a već u listopadu iste godine ZEF je otvorio prvi javni poziv za financiranje projekata društvenih poduzeća, u ukupnom iznosu od 174.000 eura.

Do danas je ZEF odobrio ukupno 6 projekata u ukupnom iznosu od gotovo 800.000 kn, a prvi zajmovi su plasirani početkom srpnja ove godine. Mikrozajmovi za društvene poduzetnike otvoreni su članovima ZEF-a u iznosu od 5.000 do 25.000 EUR po kamati od 4,5% na rok do maksimalno 24 mjeseca. ZEF je tako u suradnji sa fondom TISE uveo financijski instrument mikrozajmova za društvena poduzeća, kojeg uspješno koriste i druge EU zemlje, kao što je npr Slovačka, ali s povoljnijim uvjetima (u Slovačkoj se primjerice sredstva plasiraju sa 6% kamate).

"Program mikrozajmova za društvene poduzetnike još je jedan u nizu programa financiranja koji se temelje na načelima etičnog bankarstva. Nakon što smo uspješno financirali lokalne akcijske grupe s više od dva milijuna kuna za implementaciju programa ruralnog razvoja Hrvatske, nastavljamo s financiranjem društvenih poduzetnika koji posluju po načelima društveno, ekološki i ekonomski održivog poslovanja, usmjerenog stvaranju dobiti koja se reinvestira za dobrobit zajednice. Upravo je to cilj buduće etične banke - stavljanje naših sredstava u funkciju razvoja zdrave ekonomije koja stvara dugoročnu vrijednost za lokalnu zajednicu, umjesto da stvara kratkoročni profit za strane dioničare, što je nažalost danas slučaj u hrvatskom bankarskom sustavu." izjavio je Goran Jeras, upravitelj zadruge.