Zadnji KolibriS ove godine

U posljednjoj emisiji KolibriS prije blagdanske stanke ugostili smo, kako ga mediji najčešće opisuju, samozatajnog, nenametljivog, skromnog, vrijednog i iskrenog glazbenika koji je ujedno i pobjednik treće sezone showa The Voice Hrvatska.

Vinko Ćemeraš zainteresirao se za glazbu kada je imao 15 godina. Sa 16 godina ušao je u prvi autorski bend Anarhiv s kojim je ostvario niz uspjeha.

Velika prijelomnica u njegovoj karijeri bila je pobjeda u emisiji The Voice Hrvatska nakon koje je sa svojim bendom Talvi Tuuli izdao debitantski album "Na putu", za koji je ove godine osvojio i Porin u kategoriji Najbolji album rock glazbe.

Od nesuđene sportske karijere do pobjede u showu The Voice Hrvatska, od snimanja prvog albuma, preko osvajanja Porina do aktivnih priprema drugog albuma.

Sve to i puno više saznajte u novoj emisiji KolibriS koju možete pogledati na linku