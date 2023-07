Zadnja izložba sezone u Galeriji SC

U sklopu projekta Oni dolaze... u srijedu, 5. srpnja u Galeriji SC s početkom u 19 sati održat će se otvorenje izložbe Razgovori pod suncem autora Mateja Vukovića.

Iako djeluju kao da su zamrznuti u vremenu, radovi Mateja Vukovića također odaju dojam kao da vrijeme prolazi izuzetno usporeno, oni se tromo rastapaju pod pritiskom neznanog čimbenika - vremena, temperature, gravitacijske sile? Rješenje se pritom djelomično nalazi u samome nazivu Razgovori pod suncem koji odaje interes za intimne misli, psihofizička stanja, okolnosti svakodnevice, sve pod užarenim uvjetima ljetne žege. Nadovezujući se na spomenuto, stvoren je dojam neopterećenosti i vedrine unatoč slojevitosti koja se krije ispod skulptura sastavljenih od readymade objekata i/ili skulpturalnih elemenata. Od ormarića iz kojeg se prelijeva intima nabijena značenjem, usisavača koji može upućivati na ciklični (pritom i toksični) tijek misli, pa do goleme viseće rastapajuće forme, jednobojne mase prisutne su u svakom radu. One se tromo prelijevaju, vise, izviru ili rastapaju iz raznih predmeta te čine duhovite i domišljate bilješke iz svakodnevnog života. To gomilanje mase i simulacija pritiska netom prije puknuća, organične forme te upotreba intenzivne monokromne boje, nastavlja se iz prethodnih Vukovićevih radova, čime se već prepoznaje individualni autorski izraz. Pronađeni objekti lišeni su bilo kakvih oznaka, svoje originalne boje, natpisa i tvorničkih obilježja kako bi bili svedeni isključivo na svoju funkciju, ali unutar novostvorenog konteksta postojanja. Uz dodatak amorfnih oblika koji se doimaju poput djelomično ispuhanih gumenih balona, stvara se konekcija između stvarnoga svijeta i nekog animiranog, komičnog efekta koji unosi dozu lakoće i spontanosti u shvaćanje i odnos prema životnim okolnostima. Promatranjem radova naviru misli o univerzalnim temama, raznolikost asocijacija koje u sebi sadržavaju ljudska stanja i situacije, koje u svojoj srži iznose komentar o pritisku vremena u kojem živimo. (kustosica, Sara Mikelić)

Matej Vuković (1995., Zagreb) diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2021. godine u klasi Petra Barišića. Izlagao je na petnaestak skupnih izložbi, među kojima su XIII. i XIV. trijenale hrvatskog kiparstva, 36. Salon mladih, te na samostalnim izložbama u Galeriji Matice hrvatske i Galeriji Garaži Kamba. Dvije godine je sudjelovao u projektu Okolo i Okolo na moru s instalacijama u javnom prostoru. U Bjelovaru ima postavljene tri javne skulpture u sklopu projekta Svijetle pruge. Izlaže u sklopu Galerije Zen Contemporary Art. Dobitnik je HPB-ove nagrade Plati i nosi za najbolji rad na izložbi 2018. i Nagrade Ivan Kožarić MSU-a 2021. Rad mu se nalazi u zbirci Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Živi i radi u Velikoj Gorici.