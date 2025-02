Za tjedan dana do vrha Everesta i doma u fotelji?!

Zvuči kao prvotravanjska šala u siječnju, ali nije. Tijekom nadolazećeg proljeća, četiri britanska planinara, klijenti austrijskog operatera za ekspedicije Furtenbach Adventures, trebali bi se popeti na Mount Everest i vratiti kući za samo tjedan dana. U tome bi im trebalo pomoći korištenje ksenona. Ovaj plemeniti plin je jedan od najrjeđih elemenata na planeti Zemlji. Prisutan je u zraku koji udišemo, ali samo na razini od 87-milijarditog dijela. Ako želite dobiti ksenon, morate ga „izvući" iz zraka u složenom i skupom procesu.

Četvorica Britanaca, prethodno aklimatizirani kod kuće u šatorima za hipoksiju, po dolasku u nepalsku prijestolnicu Katmandu trebali bi pod medicinskim nadzorom udisati mješavinu ksenona i kisika. Potom će helikopterom biti prebačeni u bazni kamp na nadmorskoj visini od oko 5.300 metara. Kada stignu tamo, odmah kreću ka vrhu zajedno sa svojim šerpama - dva po osobi - i dovoljno flaša kisika.

Furtenbach procjenjuje da su im potrebna tri dana za uspon i jedan za silazak. Planinari bi se potom helikopterom vratili u Katmandu, a odatle nazad kući. Tjedan dana nakon odlaska mogli bi ponovo sjediti u svojim dnevnim sobama.

Sve brži uspon na Everest

Lukas Furtenbach je specijalist za organizaciju komercijalnih uspona na vrhove na osam tisuća metara nadmorske visine. Već nekoliko godina njegova kompanija nudi takozvane „flash-ekspedicije" na Everest za oko 100.000 eura po osobi. Poduzetnik je čak zaštitio prava na ovaj termin. Putovanje traje ukupno oko tri tjedna.

Usporedbe radi, procjenjuje se da konvencionalna komercijalna ekspedicija na najvišu planinu na svijetu traje šest do deset tjedana. Britanska ekspedicija 1953. godine, u kojoj su bili Novozelanđanin Edmund Hillary i Nepalac Tenzing Norgay, prvi ljudi koji su stigli do vrha na 8.849 metara, trajala je četiri mjeseca. A sada se sve može odraditi za samo tri tjedna...

Aklimatizacija u šatoru za hipoksiju

Koncept brzih ekspedicija je u načelu utemeljen na tome da se Furtenbachovi mušterije prethodno aklimatiziraju kod kuće u šatorima za hipoksiju. U takvom šatoru, generator uklanja određenu količinu kisika iz zraka za disanje. Ovo simulira "razrijeđen" zrak na velikim nadmorskim visinama. Na vrhu Mount Everesta kisik ulazi u pluća pod trećinom pritiska u usporedbi s onim koji na nultoj razini mora.

U klasičnoj aklimatizaciji, tijelo se polako navikava na ove uvjete kroz sve duže boravke na velikoj nadmorskoj visini. Počinje proizvoditi dodatne crvene krvne ćelije, koje bolje transportiraju ono malo kisika. Ovaj efekt se može postići i sa šatorima za hipoksiju. Ovaj proces štedi Furtenbachu dvije od tri takozvane "rotacije", koje su obično potrebna za aklimatizaciju na Everestu: uspon na sve više kampove, zatim spuštanje nazad u bazni kamp. A da bi čak i jedna preostala rotacija otpala, Furtenbach želi koristiti ksenon.

"Nema rizika po zdravlje"

„Nema rizika po zdravlje", kaže ovaj planinarski poduzetnik. "Pored toga, nema poznatih štetnih efekata ksenona. On se koristi kao anestetik od 1950-ih i intenzivno je istražen i medicinski odobren." Furtenbach je rekao da je i sam to probao nekoliko puta na visokim planinama u proteklih pet godina, uključujući Everest. S uspjehom, kako ističe.

Ksenon djeluje na to da bubrezi naglo i u povećanoj koncentraciji luče eritropoetin ili kraće EPO. Hormon osigurava znatno više crvenih krvnih zrnaca - a ona su potrebna na velikim visinama da bi se izborili s hipoksijom, nedostatkom kisika u tijelu.

No, čuju se i glasovi upozorenja. Na primjer, brzo povećanje broj crvenih krvnih zrnaca kao posljedica ksenona može izazove zgrušavanje krvi, „jer hematokrit [udio krvnih zrnaca u odnosu na ukupni volumen krvi - nap. red.] može nekontrolirano porasti, a samim tim dovesti do tromboze i plućne embolije", kaže Ulf Gieseler, internist i kardiolog iz Heidelberga. Smatra da je „više nego upitno upuštanje u takve eksperimente bez ikakvog iskustva", kaže liječnik koji je i sam planinar i sudjelovao je u ekspedicijama.

Doping ili ne?

Također treba napomenuti da se ksenon nalazi na listi zabranjenih tvari Svjetske antidoping agencije (WADA) od 2014. godine. Tada je postalo poznato da su sportaši diljem Rusije udisali plemeniti plin, kako bi povećali svoje performanse.

Furtenbach pak odbacuje optužbe da uporabom ksenona u planinarenju podržava doping: „Na listi WADA-e ima mnogo tvari i praksi koje redovito konzumiraju ili prakticiraju mnogi planinari. Čak su i šatori za hipoksiju bili na listi zabranjenih u Italiji do 2024. godine." s obzirom na to da nije riječ o natjecateljskom sportu, to već „po definiciji nije doping", naglašava Furtenbach.

Unosno tržište

Iako su se ljudi na Mount Everest do sada popeli skoro 13.000 puta od 1953. godine, očigledno da "Krov svijeta" nije izgubio ništa od svoje privlačnosti. Naprotiv. Svake godine nekoliko stotina planinara iz cijelog sveta hrli doslovno u bazni kamp. Tržište je također unosno, a velika je i konkurencija.

Furtenbach ističe da, za razliku od drugih organizatora uspona, on postavlja visoke standarde u pogledu zdravlja, kondicije i planinarskog iskustva. „Mi smo jedini organizator uspona na Everest koji nikada nije imao nesreću i imamo daleko najbolju stopu uspjeha u ovoj branši", kaže Furtenbach. I zadovoljno dodaje: „Očigledno mnogo stvari radimo kako treba."