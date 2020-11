Za dva tjedna počinje STIFF

Potaknuti nesigurnom situacijom u doba pandemije, organizatori su odlučili omogućiti sigurno praćenje festivalskog programa svima koji zbog svojeg i tuđeg zdravlja ostaju u svojim domovima. U riječkom Art kinu kao i kroz web stranicu festivala, gledatelji iz cijelog svijeta moći će pogledati 40 filmova iz 20 zemalja svijeta podijeljenih u jedanaest programskih blokova koji će se natjecati za nagrade - najbolji igrani, animirani i dokumentarni film te nagradu publike.

U četiri dana festivala programski blokovi vodit će nas kroz najrazličitije teme, od lutanja stvarnim i imaginarnim prostorima u programu Skitnice koji nas svojom poetičnošću mami na put bez povratka, preko Rubova sigurnosti jednoličnih i izvjesnih života u kojima smo prečesto učahureni, pa do sasvim uvrnutih i jedinstvenih težnji i želja osebujnih protagonista u programu Brije. Gledat ćemo filmove od Brazila do Australije, Estonije i Norveške do nama susjednih zemalja, dok će Izrael predvoditi uvijek izvrsnim animacijama.

Tako ćemo imati priliku vidjeti finalista za studentskog Oscara, Hrvatsko-belgijski igrani film Pečat redatelja Lovre Mrđena koji nam donosi priču o izbjeglici suočenim s hladnom birokracijom strane zemlje. Iz susjedne Srbije ponovno imamo priliku gledati film nagrađivanog mladog redatelja Nikole Stojanovića i to film Šerbet koji je osvojio "Srce Sarajeva" za najbolji studentski film. Film mlade Varaždinke s Riječkom adresom, Bele Bračko-Milešević, Još uvijek ne znam, nastao na Blankovoj školi dokumentarnog filma za vrijeme karantene, odvest će nas u melankolično snatrenje o domu i odrastanju.

Ovogodišnje selektorice filmskog programa su Maša Drndić, Marta Ban i Sendi Bakotić.

Popratni program festivala posvećen zvuku

Kako bi se dublje istražila uloga zvuka u filmu, ali i njegov utjecaj u suvremenom društvu, za STIFF festival 2020. kreiran je popratni program pod nazivom Zvučne okupacije koji će kroz inovativan audiovizualni sadržaj alterirati ulogu zvuka, postaviti ga u ravnopravan ili dominantan položaj u odnosu na sliku.

Vodeći se idejom kako kroz proučavanje zvukova grada možemo otkriti puno o društvenim, političkim i ekonomskim silama koje djeluju u njemu, program će okupirati zvukom galerijski, virtualni, radijski i javni prostor Rijeke.

Kroz četiri dana (od 26. - 29.11.) na šest lokacija u gradu, Riječani će moći doživjeti zvuk kroz četiri festivalska programa: Soundtrack svakodnevice (zvučne instalacije i performansi u javnom prostoru), SoundBox (multimedijalna izložba u pop-up galleriji Korzo 26c), ChatterBox (slušaonica i emisije na community radiju Radio Roži) te Zvučne okupacije (multimedijalna izložba u Omladinskom kulturnom centru Palach). Okupljajući inozemne i lokalne autore/ice, program Zvučne okupacije hommage je zvuku kao temeljnom generatoru kako svakodnevnog tako i umjetničkog impulsa.

Međunarodni studentski filmski festival / Student International Film Festival (STIFF) pokrenut je 2014. godine u produkciji udruge Filmaktiv i Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci (SKC) s ciljem predstavljanja najboljeg od svjetske recentne filmske produkcije studentskog i debitantskog filma.