Yogi objavio prvi singl s nadolazećeg albuma

Gitarist i producent Yogi Lonich objavio je prvi solo singl s novog, nadolazećeg albuma, a radi se o pjesmi "Got You Where I Want You"! Pjesma najavljuje prvi službeni solo album koji će Yogi objaviti u Hrvatskoj, a kako je sam glazbenik istaknuo, radi se o singlu koji stoji u ladici već godinama te je napokon spreman za objavu.

Hrvatska publika Yogija je imala već priliku poslušati što uživo na njegovim solo koncertima, što kroz suradnje s brojnim hrvatskim glazbenicima. Yogi je živio u Los Angelesu 30 godina, a prije nekoliko godina se preselio u Hrvatsku.

Na listi suradnji koje je dosad ostvario tijekom karijere kriju se brojna velika svjetska imena kao što su Chris Cornell, Cat Stevens, Shakira, Alanis Morissette, Anastacia i brojni drugi.

Dok nije na turnejama u svim dijelovima svijeta, Yogi stvara glazbu, a istaknuo je kako mu u posljednje vrijeme najviše "leže" singlovi blažeg blues rock tona.

Dok čekamo njegov novi solo album, možemo uživati u pjesmi čiju produkciju potpisuje sam glazbenik, a čitav spot je također u njegovoj režiji i produkciji.