Yogi objavio live verzije singla "Got You Where I Want You"

Gitarist i producent Yogi Lonich mjesec dana nakon objave prvog solo singla s nadolazećeg albuma predstavlja i dvije live verzije pjesme "Got You Where I Want You". Ovaj sjajni glazbenik je ovu i još tri pjesme snimio u studiju RSL u Sloveniji.

Kako je istaknuo, pjesme je miksao Andrej Lončarić u MPA studiju u Zagrebu, gdje je nastala i druga live verzija singla "Got You Where I Want You". Obzirom na sjajnu atmosferu na snimanju i količinu dobre energije, pjesme su odlučili podijeliti s publikom.

Pjesmom "Got You Where I Want You" Yogi najavljuje prvi službeni solo album koji će objaviti u Hrvatskoj, a kako je već prije rekao, prvi singl je u ladici čuvao već godinama i napokon se odlučio objaviti ga.

Hrvatska publika Yogija je imala već priliku poslušati što uživo na njegovim solo koncertima, što kroz suradnje s brojnim hrvatskim glazbenicima. Yogi je živio u Los Angelesu 30 godina, a prije nekoliko godina se preselio u Hrvatsku.

Na listi suradnji koje je dosad ostvario tijekom karijere kriju se brojna velika svjetska imena kao što su Chris Cornell, Cat Stevens, Shakira, Alanis Morissette, Anastacia i brojni drugi.