Widowspeak vraća se u Močvaru sredinom travnja

Nakon fantastičnog nastupa u prosincu 2022., američka indie senzacija Widowspeak vraća se u Močvaru u sklopu nove europske turneje. Datum za pribilježiti u pametne telefone ili planere za 2024. je 20. travnja (subota). Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 19 eura mogu se kupiti online preko Hangtime ticketinga (https://tickets.hangtimeagency.com/) ili u Dirty Old Shopu (Tratinska 34), a ako ih ostane, koštat će 22 eura na ulazu. Večer će otvoriti folk-country glazbenica Jess Ribeiro!

Widowspeak je bend nastao 2010. godine, a čine ga ga Molly Hamilton (gitara, vokal) i Robert Earl Thomas (gitara). U samom početku benda s njima je bio i Michael Stasiak koji ih je kasnije napustio. Već u kolovozu 2011. izdali su istoimeni album koji je imao sjajan prijem i kod publike i kritike. Njihov single "Harsh Realm" bio je jedan od soundtrackova u popularnoj seriji "American Horror Story". Drugi album "Almanac" koji je svjetlo dana ugledao 2013. producirao im je Kevin McMahon koji je surađivao s bendovima SWANS i Real Estate, a snimali su ga u staroj brvnari na rijeci Hudson.

Nakon toga uslijedili su albumi "All Yours" (2015.), "Expect the Best" (2017.), "Plum" (2020.). Njihov posljednji i veoma hvaljeni album s 10 pjesama "Jacket" izašao je u ožujku 2022. i on je bio povod njihovom prvom dolasku u Močvaru. Uzore Widowspeak prepoznaje u imenima kao što Yo La Tengo, Neil Young, Cowboy Junkies, Cat Power, negdje otprilike gdje se susreću estetika 60-ih i 90-ih. Svakako treba i poslušati njihov sjajan nastup na KEXP-u.

Jess Ribeiro je australska indie kantautorica iz Melbournea. Iza sebe ima tri albuma, a četvrti, "Summer of Love" će svjetlo dana ugledati taman osam dana prije ovog koncerta u Močvari. S gitaristom Robom Lawom imala je i vrlo hvaljeni te nagrađivani projekt Jess Ribeiro and The Bone Collectors, a vrijedi istaknuti i njenu suradnju s legendarnim Mickom Harveyjem.