WHO i Rakuten Viber zajedničkim snagama u borbi protiv dezinformacija o COVID-19

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Rakuten Viber danas su najavili novo partnerstvo putem kojega će se zajednički boriti protiv dezinformacija koje okružuju pandemiju COVID-19, i to uz pomoć globalnog, interaktivnog, višejezičnog chatbota. Misija bota je suprotstaviti se lažnim vijestima i lažnim informacijama oko virusa koje već duže vrijeme kruže.

Bot će ljudima pomagati pronaći točne i istinite zdravstvene informacije, a dostupan je na engleskom, arapskom i ruskom jeziku, uz skori prijevod na preko 20 jezika, uključujući i hrvatski. Sadržavat će najčešća pitanja i najnovije vijesti o pandemiji.

Kategorija "Najnovije vijesti" osvježavat će se relevantnim informacijama u stvarnom vremenu, i podatke s WHO web stranice donositi izravno na vaš dlan. Ostale kategorije uključuju "Prevencija", "Korištenje maske", "Putovanje" i interaktivni kviz "Zabluda ili činjenica", koji će testirati vaše znanje o virusu. Gumbom "Doniranje" korisnici će moći podržati WHO u borbi protiv pandemije i to donacijom u COVID-19 Solidarity Response Fund.

"WHO pomoću inovativnih digitalnih tehnologija nastoji pružiti pouzdane zdravstvene informacije što većem broju ljudi. Informacije su moć i mogu pomoći spasiti mnoge živote tijekom ove pandemije," izjavio je predsjednik WHO-a dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Želimo pomoći ljudima u održavanju toliko važne komunikacije, dok istovremeno pomažemo lokalnim i svjetskim vlastima i zdravstvenim agencijama iz cijeloga svijeta tako što se borimo protiv dezinformacija koje štete njihovom trudu. Rakuten Viber i WHO imaju zajedničku misiju pomoći pojedincima i zajednicama pružanjem istinitih i provjerenih informacija koje će sačuvati zdravlje ljudi u vrijeme kad lažne vijesti dodatno otežavaju situaciju. Isprobajte bota, podijelite ga s rodbinom i prijateljima i pomozite im zaštititi se. Želimo dokazati da digitalno informiranje može biti sigurno," izjavio je Djamel Agaoua, izvršni direktor Rakuten Vibera.

Korištenje chatbota je besplatno, a već je dostupan za preko 1.1 milijardi korisnika Vibera diljem svijeta. Viber će predstaviti i posebno dizajniran sticker paket koji će podržati napore svih zdravstvenih djelatnika s prvih crta obrane od virusa, kao i pomoći širiti pozitivnu energiju i motivirati ljudi dok se nalaze u karanteni. Svatko tko preuzme Viberov sticker paket imat će i izravan pristup chatbotu. Botu se može pristupiti i putem poveznice: https://vb.me/c6e9fa