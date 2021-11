Whitesnake na Šalati 2. srpnja

David Coverdale povest će legendarni hard rock bend Whitesnake na veliku svjetsku oproštaju turneju kroz cijelu 2022., a Zagreb će ih imati prilike po posljednji put vidjeti u subotu 2. srpnja na stadionu Šalata. Kao gosti će im se pridružiti Steel Panther.

Točno tri godine nakon rasprodanog Whitesnake koncerta na istoj lokaciji, bend se vraća na omiljeni gradski prostor. Coverdaleu, velikom frontmanu ovih rock divova, ovoga puta pridružit će se i talentirani Dino Jelusick, novi član Whitesnake touring postave. Dino je tako postigao ogroman uspjeh članstvom u legendarnom hard rock bendu i jednom od najvećih svih vremena.

Whitesnake - Here I Go Again

Neumorni britanski rock bogovi u više od četiri desetljeća rada, 13 studijskih albuma i multi-platinastih izdanja, ostaju jedan od najprepoznatljivijih bendova današnjice. Grupu Whitsnake 1978. je osnovao David Coverdale, jedan od najvećih rock vokala u povijesti, netom nakon odlaska iz benda Deep Purple, a do danas drži poziciju frontmana.

Hitove iz prebogate karijere poput "Here I Go Again", "Is This Love", "Still Of The Night", kao i "Give Me All Your Love", "Crying In The Rain" ili "Slow An' Easy" te brojne druge koji su ih upisali u rock antologiju, bend će donijeti na Šalatu.

Whitesnake - Is This Love

Još jedan veliki bonus ovog rock slavlja je i činjenica da će kao posebni gosti nastupiti Steel Panther, glam metal legende iz Los Angelesa, koje je upravo Coverdale odabrao da otvore ovaj koncert.

Steel Panther trebali su nastupiti u Tvornici Kulture u lipnju ove godine, pa je isti koncert odgođen za srpanj 2022. Bend je naposlijetku odustao od solo koncerta u Zagrebu i priključio se sa svojim setom velikom Whitesnake oproštajnom koncertu.

Steel Panther - The Burden of Being Wonderful

Ulaznice su već u prodaji po early bird cijeni cijeni od samo 240 kn, a ta će cijena vrijediti do 31. prosinca. Od 1. siječnja za ulaznice će trebati izdvojiti 260 kn, dok će na dan koncerta cijena biti 290 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), te sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr,

Svi vlasnici ulaznica za koncert Steel Panther mogu s istima doći i na ovaj novi zajednički koncert s Whitesnakeom, bez posebne nadoplate.