White Lies na INmusicu #15 2022.

White Lies su 2007. godine oformili Harry McVeigh, Charles Cave i Jack Lawrence-Brown kako bi mogli početi izvoditi nove pjesme za koje su smatrali da se ne uklapaju u opus njihovog dotadašnjeg zajedničkog benda, Fear of Flying.

Album album prvijenac To Lose My Life... izdaju u siječnju 2009. godine koji odmah zasjeda na prvo mjesto UK Albums Chart i predstavlja dva singla kojima će obilježiti eksplozivan početak karijere - 'To Lose My Life' i 'Farewell to the Fairground'.

Početkom 2011. godine White Lies izdaju svoje drugo studijsko izdanje Ritual, u 2013. godini uslijedio je Big TV te Friends u 2016. godini. Nastavljajući kreativni niz redovitih studijskih izdanja White Lies svoj peti studijski album Five izdaju početkom 2019. godine uz odličan prijem publike i kritike.

Prepoznatljiv vokal Harry McVeigha, koji mnogi uspoređuju s Ianom Curtisom, i posljedične usporedbe White Liesa sa Joy Divisionom, Interpolom i Editorsima, za White Lies trojac nisu uvijek adekvatne - momci će češće istaknuti Talking Headse, The Secret Machines i The Cars kao svoje najveće glazbene utjecaje. Jedno je sigurno, White Lies su kroz pet odličnih studijskih izdanja u svega desetak godina stvorili zavidan glazbeni opus i prepoznatljiv stil, kao i naklonost publike diljem svijeta svojim klupskim nastupima ali i festivalskim gostovanjima na Glastonburyu, Coachelli, Isle of Whiteu, Rock Werchteru i mnogim drugim.

White Lies se pridružuju već potvrđenim nastupima The Killersa, Nick Cave & The Bad Seeds i Deftonesa u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 20. do 22. lipnja 2022. godine.

Ograničen broj najpovoljnijih trodnevnih festivalskih ulaznica za INmusic festival #15 po cijeni od 499kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za nove datume održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.