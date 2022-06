Watch GT 3 Pro na najdužoj planinarskoj stazi na svijetu

Bruno Šimleša, diplomirani sociolog i poznati hrvatski kolumnist, predavač, televizijski voditelj te autor 10 knjiga i regionalnih bestselera (P)ostati zdrav i Škola života koji su prodani u više od 250.000 primjeraka, trenutno se nalazi u Coloradu (SAD), na Continental Divide Trailu, a s njim na zapešću putuje i Huawei Watch GT 3 Pro, najnoviji pametni sat Huawei GT serije. Staza duga oko 4.500 km proteže se od Meksika pa sve do vrha SAD-a gdje savezna država Montana graniči s Kanadom i svake godine okuplja brojne ljubitelje hikinga iz cijelog svijeta. Bruno se odlučio priključiti svom prijatelju Nikoli Horvatu koji hoda cijeli trail, dok će Bruno prehodati oko 700 km, odnosno trail koji se proteže kroz Colorado. Napomenimo samo da je Nikola jedan od prvih predstavnika iz regije koji hoda ovaj trail. Nadimak države Colorado glasi „Stogodišnja država" a zanimljivo je da udruga CDT ove godine obilježava 100 godina svog postojanja.

Tako je Bruno pomoću nedavno predstavljenog Watch GT 3 Pro pametnog sata na zapešću prošli tjedan osvojio ujedno i najviši vrh staze, Mt. Massive koji se, kako i samo ime govori, nalazi na visokih 4.395 m nadmorske visine. Bruno se u dugometražno hodanje zaljubio tijekom prošle godine kada je sa suprugom Majom prehodao 515 km od Istre do Knina skupivši tako 321.000 HRK za udrugu „Sve za nju" koja pruža psihološku pomoć oboljelima od raka.

U nastavku saznajte s kojim se sve poteškoćama Bruno svakodnevno susreće te kako mu Huawei Watch GT 3 Pro pomaže da bude što bolji.

Možeš li nam ukratko reći gdje se nalazite i o kakvoj stazi je riječ?

"Ovaj Colorado trail je brutalan jer tek svakih cca 4 dana naiđeš na civilizaciju, ostalo si u prirodi, česte su promjene vremenskih uvjeta. Trenutno smo između 3000-4000 m nadmorske visine, još nismo sreli medvjede ni pume niti im organiziramo doček. Ruksak ima više 20 kg sa svim stvarima, za vodu koristimo sve moguće potoke i jezera pa filtriramo. Budim se u 5h, doček zore je must i onda dnevno 25-40 km planinskog hodanja ovisno o uvjetima, trebamo li prestići neku kišu i slično", rekao je Bruno.

Zvuči zaista impresivno. Hodati 25-40 km dnevno s teškom opremom mora biti iscrpljujuće. Kako se oporavljaš? Na koji način određuješ tempo?

„Uživam kao malo dijete. Čista divljina, brutalno lijepa, horizonti nadohvat duše, ma senzacionalno je. Svaki dan prelazimo 30-ak km kroz sve uvjete i zna biti teško, no pomaže što savršeno pratim stanje svog tijela, između ostalog i s novim pametnim satom Huawei Watch GT 3 Pro. Nije lako priznati da je pametniji od mene jer ima bezbroj opcija. Trenutačno se najviše zabavljam praćenjem vježbanja pa znam točno koliko energije trošim i kako je nadoknaditi, a izvrsna je opcija i da ga možeš isušiti kad se smoči, a bilo je i toga uz koju kišicu i prelaske rijeka. Oduševljen sam opcijom Drain, baš sam prekjučer prelazio neki potok i puklo je deblo koje je loše glumilo most pa sam se dočekao na lijevu ruku na kojoj je sat i samo sam uključio drain. Družimo se tek par tjedana i ljubav raste", otkriva Bruno.

Koju funkciju sata najviše koristiš?

„Najviše koristim funkciju praćenja rada srca i praćenja sna. Iznimni su napori pa me zanima kada usporiti, kada treba nadoknaditi energiju i slično", rekao je Bruno. Watch GT 3 Pro podržava cjelodnevno praćenje otkucaja srca, prati razinu stresa, potrošnju kalorija pa čak i kvalitetu sna. Na pitanje kako spava, s obzirom da se nalazi u divljini, Bruno odgovara: „Trebao bi bolje spavati, nježno mi je ujutro poručio moj novi ljubimac Huawei Watch GT 3 Pro. Najbolje fora jest što točno mjeri koliko laganog, a koliko dubokog sna imam, a koliko u REM fazi. I onda lakše procijenim kako se trebam brinuti za sebe tijekom dana. A to je samo jedna od bezbroj funkcija".

Gdje pronalazite motivaciju? Mnogi bi odustali već na samom početku...

„Najveća motivacija mi je postignuti rezultat kojeg svaku večer provjerim prije spavanja. Kada vam sat pokaže da ste u danu prehodali više od 50.000 koraka tada je lakše sutra sve to ponoviti", rekao je Bruno koji se osvrnuo i na dizajn Watch GT 3 Pro: „Najbolje od svega je što će mi sat savršeno poslužiti i kasnije u poslovnim prilikama jer izgleda zaista profinjeno. Prije SAD-a imali smo istarske turneje i bilo mi je malo čudno primati komplimente u vezi sata, ali ne žalim se."

Watch GT 3 Pro dolazi u dvije različite veličine, te 4 predivna dizajna. Bruno trenutno nosi verziju od 46 mm s crnim remenom od fluoroelastomera koja je dostupna i s remenom od titanijuma dok je verzija sata od 43 mm dostupna s keramičkim i kožnim remenom.

Huawei Watch GT 3 Pro serija pametnih satova dolazi s već tradicionalno snažnim baterijama koje pružaju i do 14 dana trajanja. Pitali smo Brunu kako ga baterija služi s obzirom da u divljini nema kako puniti uređaj: „Trajanje baterije me zaista ugodno iznenadilo. Jučer sam prvi put napunio sat nakon 10 dana, a možda bi izdržala i do sljedećeg grada koji je udaljen 5 dana hoda, no nisam želio riskirati".

Bruni želimo puno sreće i uspjeha u daljnjim avanturama i vjerujemo da je s Watch GT 3 Pro na svom zapešću u jako dobrim rukama.