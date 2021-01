Wardruna - "First Flight Of The White Raven"

Sjajna norveška dark folk grupa Wardruna najavila je za 26. ožujak virtualni nastup naziva "First Flight Of The White Raven" kojim će predstaviti novi studijski album. Izdanje "Kvitravn" objavljeno je 22. siječnja, a neki od najvažnijih glazbenih medija današnjice dodjelili su mu najviše ocjene.

Wardruna - "Skugge"

Usred globalne pandemije i neizvjesne budućnosti živih nastupa Wardruna omogućuje svim fanovima da se iz svojih domova uključe u ambiciozan virtualan show. Bit će to smjeli novi pokušaj bend da se ponovo poveže s publikom iz svih djelova svijeta. "First Flight Of The White Raven" donijeti će premijernu izvedbu pjesama s njihovog novog albuma "Kvitravn" zajedno s najvažnijim ranijim radovima, a sve smješteno u okruženju uređenom posebno za ovu prigodu.

Ulaznice za ovaj nastup, kao i posebna kolekcija merchandisea u prodaju kreću od 29. siječnja na stranici www.wardrunashop.com.

Wardruna - "Kvitravn"

Album "Kvitravn", što u prijevodu znači bijeli gavran, grupa je objavila 22. siječnja. Nakon intenzivnog razdoblja u studiju "Kvitravn" glazbeno nastavlja tamo gdje je trilogija "Runaljod" stala, ali ipak označava izrazitu evoluciju u jedinstvenom zvuku Wardrune. U svom zvuku grupa koristi širok izbor tradicionalnih i povijesnih instrumenata, a novi album uključuje gostovanja male grupe pjevača, na čelu s Kirsten Bråten Berg, jednim od najvažnijih čuvara norveške tradicionalne pjesme. Kroz jedanaest pjesama Kvitravn raspravlja o sjevernjačkom čarobnjaštvu, duhovima-životinjama, sjenama, prirodi i animizmu, mudrosti i značenjima određenih mitova, raznim nordijskim duhovnim konceptima i odnosu između sagi i pjesama.