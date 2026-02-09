Vratili smo se - na mjesto naše najveće pobjede do sada

Jučer je naš tim stigao u Strasbourg - mjesto gdje je prošlog prosinca naš pokret postigao svoju najveću pobjedu do sada: usvajanje rezolucije Europskog parlamenta kojom se podržava inicijativa My Voice, My Choice.

Morali smo se vratiti.

Ovog tjedna ovdje su svi zastupnici Europskog parlamenta, zajedno s mnogim europskim povjerenicima. A s obzirom na to da je odluka Europske komisije zakazana za 25. veljače - do koje brojimo 16 dana - moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da ova odluka bude pozitivna.

Zato ponovno razgovaramo sa svima koji su spremni slušati. Poslali smo zahtjeve za sastanak svim europskim povjerenicima. Sastajemo se s zastupnicima Europskog parlamenta koji podržavaju inicijativu.

Prije konačne odluke Komisije, moramo proširiti poruku o tome koliko je zapravo u pitanju za 20 milijuna žena u EU koje trenutno nemaju pristup sigurnom pobačaju.

Također moramo proširiti vijest o tome koliko je ovaj trenutak odlučujući za budućnost same Europske unije. Ovom će odlukom Europska Komisija pokazati koliko je demokracija zaista važna EU.

Ako je Komisiji stalo do demokratskih temelja EU, mora podržati My Voice, My Choice.

Mora podržati izravan zahtjev 1,2 milijuna građana koji su potpisali ovu inicijativu.

Mora podržati jasan zahtjev Europskog parlamenta, jedinog izravno demokratski izabranog tijela EU.

I mora podržati inicijativu za koju se pravni stručnjaci, zdravstveni djelatnici i civilno društvo slažu da će spasiti živote, zaštititi zdravlje i smanjiti patnju žena kada je siguran pobačaj nedostupan.

Izbor s kojim će se Komisija suočiti 25. veljače je jednostavan:

Hoće li okrenuti leđa ženama - ili će ih zaštititi?

Hoće li okrenuti leđa demokraciji - ili će se zalagati za demokraciju?

Uskoro ćemo vas ponovno kontaktirati s vijestima o tome što se događa.