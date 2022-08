Vodič kroz virtualnu izložbu „Odmor“ Vitra Drinkovića

Ako se uputite „Okolo", umjetnička šetnja će vas dovesti i do Glavnog kolodvora, gdje vas čeka „Odmor", jedna od najzanimljivijih ovogodišnjih umjetničkih instalacija s potpisom Vitra Drinkovića, kipara i multimedijalnog umjetnika koji djeluje na sjecištu tehnologije, znanosti i umjetnosti. „Odmor" možete koristiti sve do 30. kolovoza.

Umjetnička instalacija „Odmor" bavi se istraživanjem interakcije i percepcije umjetnosti u javnom prostoru kroz odnos stvarnog i virtualnog. Instalacija se postavlja u javni prostor zagrebačkog Glavnog kolodvora, koristeći ga kao mjesto izlaganja te eksperimenta s novim tehnologijama, medijima i pristupom izlaganja umjetničkog rada.

„Odmor" je interaktivna video igra smještena unutar 3d modela Glavnog kolodvora, nastalog procesom fotogrametrije, metode kojom se putem fotografija dobiva 3d sken snimljenog objekta. Pritom su „greške" nastale u procesu skeniranja ostavljene kao sastavni dio rada, stvarajući začudan, ali prepoznatljiv i zanimljiv ambijent.

Dodatno, dodavanjem fotogrametrijskog skena krševite obale otoka Hvara Glavni kolodvor je pretvoren u otok okružen beskonačnim morem punim plastike, kao svojevrsno upozorenje za turiste i lokalno stanovništvo da ne bacaju plastiku u more dok su na odmoru.

U virtualnom Glavnom kolodvoru postavljeni su realistični prikazi umjetničkih radova koji su vezani uz temu svakodnevne egzistencije te odnosa odmora i rada, a moguće je razgledati ukupno osam umjetničkih instalacija, od kojih su četiri interaktivne.

Osoba se može slobodno kretati unutar igrice te istraživati kolodvor i njegov okoliš.



Upute za korištenje

Igrica se aktivira umetanjem karte za vlak u označeni utor s prednje strane instalacije. Igranje je ograničeno na 15 minuta. Kroz igricu se kreće iz prvog lica tipkama na tipkovnici W, A, S, D, dok se za kontrolu pogleda koristi kompjuterski miš. Za interakciju s umjetničkim instalacijama unutar modela kolodvora pritisne se lijeva tipka na mišu.



Virtualna izložba



1. Neonski znak

Reklama „Odmor" na pročelju kolodvora



2. Autoportret umjetnika

U vanjskom prostoru kolodvora postavljen je 3d sken - autoportret umjetnika koji leži na pločniku uza zid glavnog ulaza kolodvora. Rad je hommage umjetniku Mladenu Stilinoviću i referira se na njegov rad „Umjetnik radi", ali iz suvremenog tehnološkog i društveno-egzistencijalnog konteksta. Uz to što je za kreativnost potreban odmor, a sam odmor i dokolica su svojevrsna vrsta otpora nametnutim civilizacijskim zahtjevima ili ideologijama, današnja problematika profesionalnog umjetnika je da, iako puno radi i nema vremena za dokolicu, u većini slučajeva ne može preživjeti samo od svojeg rada - zato profesionalni umjetnik spava, odnosno odmara na cesti.



3. Divovska motika

Divovska polegnuta motika s Hvara, također nastala 3d skenom, hommage je umjetnikovom ocu i kiparu Slavomiru Drinkoviću. Umjetnikov otac porijeklom je iz Jelse na Hvaru te je bio jako vezan uz tradiciju rada na zemlji i gradnju s kamenom. Volio je fizički rad i dugo vremena imao je želju napraviti spomenik motici i prošlim generacijama koji su svojim fizičkim radom stvorili Dalmaciju. Želio je napraviti ogromnu višemetarsku motiku zapiknutu u polje na Hvaru, no nažalost nikada nije izveo svoju ideju. Najvažniji alati koje su naši preci koristili za ručnu obradu zemlje u Dalmaciji bili su motika, maškin i mašur, a umjetnik ih je i sam puno koristio kroz mladost kada bi pomagao ocu. Fizički rad i rad sa zemljom, iako fizički naporan, može biti mentalno oslobađajući i na neki način postati odmor. Umjetnik primjećuje da ljudi sve više imaju potrebu za fizičkim radom sa zemljom u vrtu, kao i da taj rad sve češće koriste kao odmor.



4. Vrijeme disanja

Rad je nastao u fizičkom obliku 2014. godine te je za potrebe ovog projekta prebačen iz fizičkog u virtualni prostor. Riječ je o interaktivnoj instalaciji koja se sastoji od remena koji sadrži senzor pritiska, a koji je spojen na aparaturu i devet žarulja. Korisnik rada stavi remen oko trbuha, pritisne crveni gumb i počne duboko disati, donjim dijelom pluća, iz abdomena. Nakon pet sekundi reflektori počinju pratiti disanje korisnika, s udahom svjetlo se pojačava a s izdahom smanjuje. Intenzitet svjetla prati intenzitet disanja. Modificirani sat se nalazi trideset centimetara ispred reflektora. Radi samo kada je iz njega izvor svjetla određenog intenziteta. Bijel je, nema brojeva te ima samo jednu crvenu kazaljku koja pokazuje sekunde. Sat radi samo kada osoba diše.

Na nivou biološki i psihološki uvjetovane percepcije vremena, rad ima utjecaj da potiče duboko i pravilno disanje te zbog vizualnog doživljaja promjene svjetla stvara opušteno i meditativno stanje. Rad je reakcija na ubrzani i stresni način života, gdje konstantno mislimo i multi-taskamo, uvijek smo u prošlosti ili budućnosti. Kroz interakciju s instalacijom, fokus je usmjeren na jednu radnju - disanje, što nas dovodi u stanje uma koje je sada i tu. Postajemo svjesniji našeg tijela, našeg života u sadašnjem trenutku. Na ovaj način percepcija vremena se također mijenja. Vrijeme ima značenje dok dišemo (dok smo živi), a ipak, naši užurbani životi daju nam malo vremena za disanje.



5. Odmor

3d model instalacije „Odmor" koja se u stvarnosti nalazi u prostoru Glavnog kolodvora i koju upravo koristite.



6. Nemir

3d simulacija interaktivne umjetničke instalacije koja se sastoji od ležaljke za sunčanje smještene na metalnoj montažnoj konstrukciji s vatrostalnim staklenim pločama. Ispod ležaljke nalazi se senzor pritiska i plinski plamenici okrenuti prema gore unutar konstrukcije. Kad se osoba popne na konstrukciju i sjedne u ležaljku, nakon 5 sekundi, potaknuti senzorom pritiska, Arduino i Servo motorima, plamenici se uključuju i polako povećavaju jačinu vatre. Vatra gori dokle god osoba leži u ležaljci.

Rad ilustrira nemogućnost odmora. Naš suvremeni način života stvara naviku rada čak i kada bismo se trebali odmarati. Mozak je biološki ustrojen da nas neprestano podsjeća na naše probleme dok se ne riješe, što nas održava u „stanju preživljavanja" i kroz vrijeme stvara nemogućnost odvajanja, opuštanja i oporavka i na kraju dovodi do pregorijevanja. Statistički su najtraženiji lijekovi u hrvatskim ljekarnama sedativi, lijekovi za nesanicu i depresiju.

Uz prije spomenuti koncept rad se također bavi problemom suvremene umjetničke produkcije na lokalnoj sceni gdje ne postoje resursi i okolnosti za produkciju ovako skupog rada i njegovo skladištenje ili potencijalnu prodaju, kao i problemom izlaganja interaktivne umjetnosti u vrijeme pandemije.



7. Brdo novaca

„Brdo novaca" Eura koje posjetitelj može uzeti kako bi se osjećao bolje.



8. Ležaljka za sunčanje

Ležaljka na kojoj osoba može ležati i opustiti se.



Izjava umjetnika

Naši životi prošli su kroz drastične promjene u proteklih nekoliko godina. Uz izolaciju, egzistencijalnu neizvjesnost, sve duži boravak u virtualnom prostoru, kroz razgovor s poznanicima i na vlastitom iskustvu primjećujem sve češću prisutnost takozvanog burnouta, tj. mentalnog i fizičkog pregorijevanja uslijed sve većih društvenih i egzistencijalnih pritisaka. Također, kolovoz predstavlja vrijeme odmora, odlaska na more ili vraćanja s godišnjeg u grad na posao te mi se zato Glavni kolodvor, kao centralno mjesto dolazaka i odlazaka, učinio zanimljivim za umjetničku intervenciju i eksperiment.



Namjera mi je bila postići atmosferu opuštanja, mira, mora, odmora, začudne ljepote stvarnosti translatirane u virtualno, ali uz osjećaj nelagode, nemira, neizvjesnosti i propasti. Koncept rada nastao je unutar jednogodišnjeg istraživanja odnosa virtualnog i stvarnog u sklopu programa digitalne prilagodbe Ministarstva kulture i medija. Istraživanje se bavi razvijanjem novih vještina i mogućnosti umjetničkog djelovanja u novonastalim svjetskim okolnostima u skladu s lokalnom ekonomskom situacijom i održivosti umjetnosti koja se bavi produkcijom fizičkog objekta. Moja je dosadašnja umjetnička praksa usmjerena na produkciju interaktivnih objekata i instalacija koje su posrednici u komunikaciji te stvaraju okolnosti za drugačiju percepciju svakodnevnog života. Pošto su dosadašnji radovi bili većinom taktilni i uporabljivi te su zahtijevali participaciju publike koja je na neki način bliska i osobna, novonastali svjetski uvjeti naveli su me da promislim svoje buduće smjerove razvoja. To je dovelo do stvaranja realističnih 3d prikaza za buduće koncepte i instalacije te bavljenja odnosom virtualnog i stvarnog, percepcije tjelesnosti i stvarnosti.



Autor, producent projekta i 3d artist: Vitar Drinković

Unreal engine: Haris Hadžagić

Programiranje: Dražen Hižak