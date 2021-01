Voda je korisna, ali pivo...

Vode je sjajna stvar jer ne samo da će nam koža biti bolje, osim toga je korisna za skidanje višak kilograma i čudo stvari uz to, no nije to tako jednostavno, zapravo.

Naime, izvješće Britanske udruge nutricionista ove širom prihvaćene tvrdnje okarakteriziralo je kao potpuna naklapanja. ˝Trenutno ima jako malo znanstvenih dokaza vezano za efekte konzumacije većih količina vode na hidratizaciju kože i bolji izgled˝, stoji u izvješću.

Dalje, ima malo dokaza da ublažava glavobolje i smanjuje apetit. A vjerovanje da voda pomaže izbacivanju toksina nije verificirano niti u jednoj znanstvenoj studiji.

˝Bubrezi izbacuju toksine neovisno o tome koliko vode popijete˝, tvrdi Stanley Goldfarb, profesor medicine sa Sveučilišta Pennsylvania.

Prošle godine, jedna japanska studija pokazala je da žene koje piju puno vode kako bi izgubile na težini samo gube svoje vrijeme. Istraživači nisu pronašli vezu među količinom vode koju je popilo 1000 ispitanica i njihove težine.

Prosječan muškarac treba dvije litre tekućine svaki dan, a žena 1800 mililitara.

˝Većina stvari koje pojedete i popijete doprinosi vašoj dnevnoj potrebi za tekućinom. Hrana poput juhe, gulaša, voća i povrća sadrži velik udio vode, kao i meso i sir˝, objašnjava nutricionist Sian Porter.

Čak i Cola i neka alkoholna pića pridonose dnevnoj potrebi za tekućinom, premda alkohol može uzrokovati dehidraciju. Računaju se i čaj i kava. Naime, mnogi misle da je kofein diuretik, zbog čega potiče dehidraciju. Međutim, istraživanje Sveučilišta Loughborough pokazalo je da ipak nije tako.

Ispijanje osam čaša vode čak može biti i opasno, dodaje Porter. ˝Može uzrokovati trovanje tekućinom znano i kao hiponatermija, pri čemu dolazi do oticanja mozga i potencijalne smrti. Voda nema magične moći. Ne sadrži kalorije i dobar je izbor iz tog razloga. No ako je ne volite, tekućinu možete nadoknaditi i na drugi način.˝