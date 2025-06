Vlado Martek i ove godine na INmusicu

INmusic festival s ponosom najavljuje nastavak suradnje s Vladom Martekom, jednim od najznačajnijih suvremenih umjetnika regije. Nakon upečatljive vizualne prisutnosti na prošlogodišnjem izdanju festivala, Martek se i ove godine vraća na glavnu pozornicu INmusica, donoseći dva nova rada koja će se prikazivati na najvećem jarunskom ekranu tijekom festivalskih dana. Martekov umjetnički izraz, ukorijenjen u poetsko-konceptualnoj praksi, ostaje i danas izravan, angažiran i beskompromisan - svojevrsni punk pristup jeziku i slici. U spoju riječi, gesta i formata, njegovi radovi izmiču dekorativnom i ulaze u sferu poziva na misao, stav i osobnu odgovornost.

Ovogodišnja intervencija odvija se i u znaku obilježavanja 50. godišnjice osnutka Grupe šestorice autora - umjetničke skupine koja je 1975. godine radikalno izmijenila način umjetničkog djelovanja i izlaganja na ovim prostorima. Jedan od prikazanih radova posvećen je upravo Grupi, kao hommage nekonvencionalnom, kolektivnom pristupu kojim je Grupa djelovala izvan institucionalnih okvira. U radu su uvršteni citati članova: "Nisam lud da slikam buržujske slike." (Demur), "Svako uzimanje pisaljke u ruku čin je poštenja." (Martek), "Nema umjetnosti bez posljedica." (Mladen Stilinović) i "Ovo nije moj svijet." (Jerman) - poruke koje i danas zadržavaju snagu, jasnoću i relevantnost. Dio ovogodišnje suradnje uključuje i podjelu bedževa s Martekovim agitacijama posjetiteljima koji sudjeluju u programu VoxBox - festivalskoj "ispovjedaonici".

U impresivnom glazbenom programu INmusic festivala #17 nastupit će neka od najzanimljivijih imena svjetske i regionalne glazbene scene, uključujući Air, Massive Attack, Fontaines D.C., Michaela Kiwanuku, St. Vincent, The Streets, Kim Deal, Foster the People, Yard Act, Seun Kutija & Egypt 80, The Murder Capital, YARD i brojne druge.

INmusic festival #17 održat će se od 23. do 25. lipnja 2025. godine na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 119 EUR (+ troškovi transakcije), kao i u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb). Sedmodnevne kamperske ulaznice dostupne su isključivo putem webshopa po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica također dostupan isključivo online putem službene festivalske stranice.