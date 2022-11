Vježbanje je ključ zdravlja i srca i glave

Tjelovježba je najvažnija jutarnja aktivnost , jer su se rezultati posebno dobro pokazali kod žena.

Kada su istraživači pregledali analize podataka za žene i muškarce, pokazalo se da su žene imale znatno više koristi od jutarnje tjelovježbe. Sama po sebi, dobrobit jutarnje tjelovježbe za muškarce nije bila statistički značajna.

Potrebno više istraživanja, prije nego što možemo dati bilo kakve preporuke za muškarce ili žene. Međutim, ovo istraživanje vidi kao prvi korak u pravom smjeru.

Naime, njihova fizička aktivnost pratila se svaki dan od veljače 2013. do 2015. pomoću monitora na zglobu. Znanstvenici su ih potom pratili od šest do osam godina, sve do prvog prijema u bolnicu ili smrti povezane s bolestima srca ili moždanim udarom.

U tom razdoblju se kod gotovo 3000 ispitanika razvila koronarna arterijska bolest, a gotovo 800 ih je pretrpjelo moždani udar.

U ispitanika koji su bili fizički aktivni između 8 i 11 ujutro zamijećen je najmanji rizik od oba stanja, pokazala je studija.

Što reći osim - vježbajte, živjet ćete duže!