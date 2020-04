Vježbajte uz brže ritmove

Glazba je ključna za učinkovito vježbanje, a otkriveno je da nije svejedno kakav ste ritam pustili u pozadini. Naime, važno staviti nešto brže, tvrde stručnjaci, kako bi dulje i energičnije vježbali i postigli bolje učinke.

Glazba brzog tempa koja odgovara 170 otkucaja srca u minuti smanjuje osjećaj napora i povećava kardiovaskularne učinke bolje od glazbe sporijeg tempa, prema istraživanju objavljenom u nedjelju u časopisu Frontiers in Psychology, prenosi CNN.

Glazba može popraviti i osnažiti raspoloženje prije vježbanja, ublažiti osjećaj umora i boli tijekom vježbanja i potaknuti izljeve snage i izdržljivost, utvrdili su znanstvenici.

"Otkrili smo da slušanje glazbe bržeg tempa uz vježbanje rezultira najvećim brojem otkucaja i najnižim osjećajem iscrpljenosti u usporebi s vježbanjem bez glazbe", kaže autor studije Luca Ardigò, profesor sa sveučilišta Verona.

"To znači da se vježbanje činilo manje napornim no bilo je korisnije u smislu jačavanja fizičke spreme".

Istraživanjem je utvrđeno da su učinci veći kod vježbi kojima se povećava izdržljivost, poput oštrog hoda, trčanja, bicikliranja i plivanja nego kod vježbi visokog intenziteta poput dizanja utega i drugih isprekidanih vježbi visokog intenziteta.

Ti rezultati potvrđuju one studije iz 2011. kada se pokazalo da sklonost vrlo brzom glazbenom tempu povećava intenzitet vježbi - u tom slučaju vožnje bicikla.

"Na neki način glazbu se može smatrati legalnim lijekom za stimulaciju", kaže znanstvenik.

Znanstvenici preporučuju da napravite vlastiti koktel najdražih pjesama na temelju njihova tempa. Na internetu postoje brojne aplikacije koje omogućuju da se odmah utvrdi tempo svake pojedine skladbe.

Tako je tempo Eminemova "Lose Yourself" 171 udarac/otkucaj u minuti (BPM), Jay Zijeva "Empire State of Mind" 173, a Beyoncine pjesme "Naughty Girl" 199. "Untouchable" Taylor Swift ima tempo 200 a Mobyijev "Thousand" koji počinje sa 137 penje se do rekordnih 1015 BPM-a prema Guinnessovim svjetskim rekordima.