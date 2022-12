vivo predstavlja sjajne nove stvari

vivo je predstavio strategiju daljnjeg razvoja fotografskih i videografskih mogućnosti pametnih telefona: Fokusirajući se na tri ključne mogućnosti bilježenja foto i videozapisa, i temeljem dva strateška pravca zajedničke i vlastite inovacije, vivo želi postići dodatnu konkurentsku prednost, u sve izazovnijem okruženju tvrtki koje se nadmeću u razvoju fotografskih mogućnosti pametnih telefona.

U eri fotografije u pokretu, mobilni telefoni postali su produžetak ljudskih osjetila, pomažući ljudskim očima da snime, zabilježe i ispričaju vlastite priče kroz objektive, moglo se čuti tijekom predstavljanja. Tijekom godina, vivo je pomicao granice mogućeg kada je u pitanju mobilna fotografija, i donio brojne inovacije kada su u pitanju tehnički aspekti optike, računalna obrada podataka, kao i algoritami za fotografiju. Kako bi svim korisnicima omogućio profesionalno iskustvo, vivo se usredotočio na elemente koji korisnicima stvaraju najveće nezadovoljstvo, a to su željena podešenja i mogućnost preciznog bilježenja boja, kvaliteta noćnih snimaka, portretnih snimaka, ali i brzih snimki sportskih scena i oštrih videozapisa.

Objavljen vivo Imaging Technology Matrix

Kako bi potrošačima pružio zadovoljavajuće iskustvo snimanja, vivo je predstavio fotografsku i videografsku matricu. Cilj ovog rješenja postaviti je novi standard za fotografiju, i podizanje kvalitete snimaka na profesionalnu razinu, bilo da je riječ o samim uređajima, ili o hardverskim i softverskim rješenjima koja intuitivno omogućavaju postprodukciju snimaka.

Kako bi ravnopravno stao rame uz rame s profesionalnim uređajima, vivo je osmislio nekoliko ključnih tehnoloških modula za slikanje, uključujući optički senzorski sustav, sustav strojnog obnavljanja boja i sustav ubrzane računalne obrade podataka, koji pametnim telefonima, poput profesionalne opreme, omogućuju učinkovito snimanje i preciznu obradu informacija o boji, tonu i kvaliteti slike, od samog „upijanja" svjetlosti kroz senzor kamere, do obrade u realnom vremenu, s ciljem postizanja izvrsnih snimaka.

vivo tehnologija opažanja okoliša omogućuje potrošačima da zabilježe svijet očima profesionalnih fotografa, omogućujući uređajima da prepoznaju temperaturu boje scene, osvjetljenje i druge informacije, te automatski prosuđuju i analiziraju najbolji način za bilježenje fotografija. Uz podršku tehnologije VCS Bionic Spectrum, koja osigurava bolju kontrolu šuma slike i prikaz boja, senzor nove generacije opremljen VCS tehnologijom poboljšava omjer signala i šuma za 20%, kao i ispravno bilježenje boja za 15%, u usporedbi s prethodnom generacijom IMX866 senzora.

Hyper-Sense Portrait System i Vast-Sky Night System fokusiraju se na sljedeća dva fotografska scenarija, portret i noćnu scenu, kako bi se postigla precizna semantička ekstrakcija i optimizacija podataka. Ovo uvelike pojačava upečatljivost scene i podiže mogućnost postprodukcije kod pametnih telefona, na razinu koju omogućavaju profesionalni fotografski sustavi. Spomenut sustav Vast-Sky Night System, temeljen je na algoritmu umjetne inteligencije koji je vlastiti razvoj tvrtke vivo, te poboljšanom senzoru leće, i omogućava optimizaciju fotoosjetljivosti za 100%, s ISO vrijednošću do 102400. Korisnicima to omogućava snimanje dugih ekspozicija zvjezdanog noćnog neba, za što je dosad bio potreban stativ ili gimbal stabilizator, a od sada će biti dovoljno držati telefon mirno u ruci. Uz to, vivo je također predstavio Hyper-Sense Portrait System. Riječ je o cjelovitom rješenju za portretnu fotografiju, koje razumije informacije o portretu, optimizira detalje portreta na mikronskoj razini, i stvara jedinstvenu portretnu atmosferu zahvaljujući algoritmu koji je također vlastiti razvoj tvrtke vivo.

Inovacija koju je napravio vivo: sljedeća generacija vivo čipseta. Na hardverskoj razini, vivo je predstavio posljednju generaciju vlastitog čipseta za obradu slike. Suočavajući se sa složenijim scenarijima primjene sustava s više slikovnih senzora pametnih telefona, nova generacija fotografskog čipseta usvaja AI-ISP arhitekturu, donoseći nisku latenciju i visoku učinkovitost tradicionalnog ISP-a (Image Signal Processor, procesor signala slike) u arhitekturu računalstva za obradu podataka stvarnom vremenu, s pomoću umjetne inteligencije. Njegov inovativni 10-bitni MAC sklop prilagođen je za učinkovito izvođenje 10-bitnih operacija, smanjujući latenciju inferencije (vremena potrebnog AI sustavu da donese zaključak) do 96% u usporedbi s tradicionalnim NPU i poboljšavajući energetsku učinkovitost do 200%.

Na temelju inovativne AI-ISP arhitekture, sljedeća generacija vivo čipseta uključuje tri inovativne nadogradnje: Prva, nadogradnja memorijske jedinice na čipu, omogućava brzinu protoka podataka od 1,3 trilijuna bitova u sekundi, što uvelike poboljšava računalnu snagu sustava. Druga, nadogradnja AI računalne jedinice omogućava jedinstvenu energetsku učinkovitost. Uz to, vršni omjer energetske učinkovitosti DLA pedale (Deep Learning Accelerator, ubrzivač dubinskog učenja) doseže 16,3 trilijuna operacija po vatu, postavljajući novu prekretnicu računalne snage u industriji. Treća, jedinica za obradu slike, nadograđena je kako bi poboljšala učinak algoritama kao što su AI-NR smanjenje šuma, HDR fuzija tonova i MEMC interpolacija okvira, omogućujući korisnicima bolje iskustvo snimanja fotografija. Nadalje, vivo je predstavio i svoj nadolazeći, veći CMOS senzor, koji će se premijerno naći u uređajima sljedeće generacije, a donosi 77% veću osjetljivost na svjetlo od GNV senzora.

Zajednička inovacija s globalnim partnerom, tvrtkom ZEISS

Smjernice fotografskih i videografskih tehnologija rezultat su dugogodišnje stručnosti tvrtke vivo, koja je 2020. godine sklopila globalno strateško partnerstvo s pionirom optike i optoelektronike, tvrtkom ZEISS. U budućnosti, temeljem suradnje i razvoja tehnologije optičkih snimaka, partneri će nastaviti razvoj standarda kvalitete mobilne fotografije, i istraživati i daljnje mogućnosti minijaturizacije i usavršavanja modula kamere. Suradnja tvrtki želi stvoriti uzbudljivija iskustva fotografije u pokretu, i podići mogućnosti ove tehnologije na još višu razinu.

Poticanje kreativnosti fotografije, kroz primjenu različitih fotografskih scenarija

Kako bi korisnike ohrabrio i inspirirao da fotografiraju kao profesionalci, vivo se posvetio razvoju složenih fotografskih mogućnosti, i njihovoj prilagodbi na način da su jednostavne za korištenje, od trenutka kada korisnik primi uređaj u ruku. Analizirajući želje i potrebe korisnika za snimke u pokretu, vivo je fokusirao daljnji razvoj tehnologije na tri temeljna scenarija - pejzažnu fotografiju, portretnu fotografiju i bilježenje video-zapisa. Temeljem rečenog istraživanja, vivo je razvio softverska i hardverska rješenja, koja „pokrivaju" sve veće želje korisnika, koji žele zabilježiti upečatljive trenutke. Vjerodostojna reprodukcija boja, tona i općenite kvalitete snimka, tri su važne dimenzije kada su u pitanju performanse vivo pametnih telefona. Tvrtka je, stoga, izgradila smjernicu „stvarni svijet - fotografski sustav - algoritam za obradu snimaka", oslanjajući se na detaljnu percepciju okruženja i sustav Color Restoration Engine, kako bi postavila fotografsku i videografsku matricu za savršen snimak.

Kako je rečeno tijekom predstavljanja, prednost fotografije pametnim telefonom je u tome što doista može dočarati živote drugih, primjerice kroz kvalitetne portrete, koji uključuju tri ključna čimbenika - razumijevanje portreta, uljepšavanje portreta i portretne atmosfere. Osim što koža izgleda i djeluje prirodnije i zdravije, vivo tehnologija obrade portreta također čuva trodimenzionalni osjećaj fotografije, te istovremeno obrađuje informacije senzora o osobama i prizoru na slici, vodeći računa o tome da tonovi, boje, svjetlina i bokeh budu skladni i prirodni, u sklopu čitavog prizora.

Kada govorimo o tehnologiji snimanja videozapisa, vivo je pojednostavio logaritamski način rada i složeni postupak miješanja boja u post produkciji, kao i HDR standardno snimanje videozapisa i prikaz s dinamičkim metapodacima, podržavajući širi BT.2020 prostor boja, 10-bitnu dubinu boje i mogućnost bilježenja 1,07 milijardi boja. Time omogućava bolje bilježenje atmosfere, svjetla i sjene, s kinematografskim 3D LUT (Lookup Table) stilovima boja, tako da potrošači mogu stvoriti kinematografsko iskustvo jednim klikom.

vivo je na taj način izgradio matricu fotografske tehnologije, koja pokriva optičke elemente kao i elemente računalne obrade fotografija, koja je usporediva s profesionalnim rezultatima na ovom polju. Fotografski sustav kojeg su zajedno razvili vivo i ZEISS, vlastiti algoritam i čipset, te dodatne nadogradnje softvera i hardvera, uvelike poboljšavaju bilježenje boje, tonova i kvalitete slike, tako da potrošači mogu doživjeti pune, živopisne, žive i dinamične scene iz stvarnog života, bez obzira radi li se o pejzažnim fotografijama, portretima ili videozapisima. U budućnosti, vivo će nastaviti donositi inovativne mobilne tehnologije slikanja potrošačima, naglašeno je tijekom predstavljanja.