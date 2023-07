Visoke temperature: pobijedite vrućine i osvježite se

Razgovarajmo o onom razdoblju u mjesecu kada se stvari zahuktavaju - menstruaciji! Svi znamo da je to prirodan i složen proces kojim upravljaju hormoni, ali jeste li znali da i ljetne vrućine mogu imati utjecaja? INTIMINA je pripremila detaljan vodič o tome kako vrućine utječu na menstruaciju i kako se nositi s tim - kako vam nikakva iznenađenja ne bi pokvarila najbolje ljeto u životu!

Porast prokrvljenosti:

Kad raste temperatura, pojačava se i prokrvljenost! Toplina uzrokuje širenje krvnih žila, što povećava cirkulaciju. A znate što? To znači da bi vaš menstrualni ciklus mogao postati malo obilniji. To je nešto kao osobni pokazatelj rasta temperature i dolaska ljeta. Dakle, pripremite se na vrijeme jer ćete možda trebati češće prazniti menstrualnu čašicu.

Toplinski valovi i hormoni:

Iako toplina ne utječe izravno na vaše hormone, ona može potaknuti vaš metabolizam. Zamislite to kao vatru ispod ''motora'' vašeg tijela. Taj pojačani metabolizam ubrzava ljuštenje sluznice maternice, što kod nekih sretnica može dovesti do nešto kraćih menstrualnih ciklusa. Ali ne brinite, to je samo blagi učinak, poput kratkog ljetnog povjetarca.

Vrući simptomi:

Vrućina može pogoršati neugodne menstrualne simptome. Visoke temperature mogu pogoršati grčeve, nadutost, umor i promjene raspoloženja. Ne brinite, ti su učinci samo privremeni i nestat će kako vaše tijelo nađe svoj ritam. Kako biste stvari držali pod kontrolom, pobrinite se da ostanete hidratizirani, jedite uravnoteženu, laganu prehranu i radite lagane vježbe. Sve to pomaže vašem tijelu da se lakše prilagodi.

Oznojite se:

Kad je vani vruće, znojenje je neizbježno. Ali pretjerano znojenje, osobito na osjetljivim područjima, može stvoriti idealno okruženje za bakterije. Ostanite svježi održavanjem dobre higijene, redovitim tuširanjem i nošenjem prozračne odjeće kako biste izbjegli nepotrebnu infekciju. Korištenje menstrualne čašice s medicinskim silikonom također će pomoći u izbjegavanju infekcija, stoga nabavite svoju prije početka ljeta! Ako niste sigurni koja je najbolja opcija za vas, slobodno pogledajte naš vodič, mogao bi vam pomoći da se odlučite. Osim toga, pretjerano znojenje može dovesti do dehidracije, što može dovesti do nadutosti, jakih glavobolja i osjećaja umora. Voda je vaš najbolji prijatelj u vrućim ljetnim danima (i noćima)!

Ljetno ludilo:

Sama toplina može učiniti da se osjećate potpuno neugodno tijekom menstruacije. Možete se osjećati umornije ili razdražljivo. Kombinacija promjene temperatura i hormonskih promjena je ono što uzrokuje sva ta neugodna stanja. No, ne trebate se bojati! Najbolji način da si olakšate je opet da ostanete hidratizirani i aktivni, ali ne zaboravite da uvijek slušate svoje tijelo i da se odmorite kad osjetite umor - što je također dobar način rashlađivanja.

Iako vrućina može utjecati na vašu menstruaciju, nema razloga za brigu. Hormoni i dalje kontroliraju vaš menstrualni ciklus, a vrućina samo dodaje malo drame. Imajte na umu da su ti učinci obično privremeni i blagi. Samo slušajte svoje tijelo i po potrebi potražite savjet liječnika. Razumijevanjem veze između vrućine i menstruacije, steći ćete znanje kako smireno i pouzdano upravljati svojim prirodnim ciklusom.