Više od 300 mladih volontera

Dominik Ladišić živi u Sisku, ima 25 godina, a svoju tvrtku otvorio je u veljači 2024. godine. Osim što je mladi poduzetnik, on je i član nevladine inicijative Mladi i poduzetni. Dominik Ladišić je jedan od prvih koji će govoriti o svom iskustvu s realnog tržišta na drugoj po redu poslovnoj manifestaciji Dan mladih i poduzetnih Hrvatske, koja će okupiti poduzetnike do 35 godina života (ali i one koji žele biti poduzetnici) te njihove starije i iskusnije kolege u ozračju međugeneracijske suradnje, umrežavanja i razmjene znanja.

Pod motom "Mladi su za pet" ovaj događaj bit će prilika za inspiraciju, umrežavanje i stvaranje temelja za daljnji razvoj poduzetništva u mladih, a uz brojne sadržaje koji su planirani u programu ove manifestacije 05. 05. 2025. u Zaprešiću.

"Dan mladih i poduzetnih" opisao bih kao iskustvo na dlanu; mladi imaju pristup iskusnim mentorima koji su spremni olakšati proces ulaska u poduzetništvo i izdvojiti svoje vrijeme da ih izvedu na pravi/bolji put. Iskusni Imaju prilike razgovarati s "novopečenim" mladim poduzetnicima koji su prošli "vatreno krštenje" ulaska u poduzetničke vode. Vjerujem da je to velika prednost jer koliko god to banalno zvuči, lakše je mladoj osobi razgovarati sa drugom mladom osobom nego sa nekim tko je stariji i iskusniji. Mladi imaju priliku vidjeti da poduzetništvo nije toliko zastrašujuća stvar dokle god imaju volje i vjere u svoju viziju koju bi htjeli ostvariti - poručuje sudionik u programu ovogodišnjeg Dana mladih i poduzetnih Dominik Ladišić iz Siska.

Mlada poduzetnica je i Petrunjela Perković, koja dolazi iz Dubrovinka, te ima 25 godina. I ona će sudjelovati na Danu, posebice kao članica Predsjedništva nevladine inicijative Mladi i poduzetni. Petrunjela Perković, uz više od 300 volontera iz cijele Hrvatske marljivo priprema ovu manifestaciju u Zaprešiću, te kako poručuje, iznimno joj se raduje.

Smatram da je izuzetno važno biti mlad i poduzetan jer mladi ljudi donose svježe ideje, energiju i hrabrost za preuzimanje rizika. Poduzetništvo omogućuje mladima ostvariti svoje vizije, doprinijeti zajednici i stvarati vlastite prilike umjesto čekati na njih. Manifestacija Dan mladih i poduzetnih 05. 05.. odlična je prilika za povezivanje i razmjenu iskustava. Okuplja ljude koji dijele slične ciljeve i motivira nas da nastavimo razvijati svoje ideje, učimo jedni od drugih i pronađemo podršku koja je često ključna na poduzetničkom putu - ocjenjuje mlada poduzetnica iz Dubrovnika.

Njezino mišljenje dijeli i Mihael Devčić iz Garešnice.

Imam 25 godina i poduzetnik sam već 5 godina. Smatram da je dobro biti mlad i poduzetan jer to pruža puno brže (ali i opasnije) situacije za učenje i razvoj. Isto tako smatram da je dobro biti dio poslovne manifestacije "Dan mladih i poduzetnih" jer se na njoj otvaraju prilike upoznati starije, iskusnije poduzetnike koji će i mene moći mentorirati na putu prema mojim ciljevima - poručuje poduzetnik Mihael Devčić.

Program Dana mladih i poduzetnih Hrvatske 05. 05. 2025. godine bit će usredotočen na međugeneracijsku razmjenu ideja, sažimanje energije i potencijala mladih uz korištenje znanja i iskustva starije generacije poduzetnika. Cilj je nadahnuti sudionike manifestacije inspirativnim pričama mladih i poduzetnih, te zajednički razvijati inovativne projekte, podučavati jedni druge i stvarati jake poslovne mreže koje pokreću promjene.

Iako još službeno nisam poduzetnik, mogu reći da se osjećam poduzetno zahvaljujući raznim projektima i iskustvima, kao što su dvije Erasmus+ studentske razmjene, tri Erasmus+ razmjene mladih, te program Work&Travel u SADu. Svako od tih iskustava oblikovalo me kao osobu i razvilo vještine koje su ključne u poduzetništvu, poput prilagodljivosti, vođenja timova i komunikacije. Također, iskustvo izvršnog producenta na jubilarnoj 10. obljetnici Star Film Festa u Sisku dodatno mi je pomoglo razumjeti kako upravljati projektima i nositi se s izazovima. Ova iskustva jasno mi pokazuju koliko poduzetništvo može biti uzbudljivo, te se veselim daljnjem razvoju karijere u tom smjeru - najavljuje predsjednik nevladine inicijative Mladi i poduzetni Tomo Rajić (23) iz Siska, koji je ujedno i predsjednik Organizacijskog odbora poslovne manifestacije Dan mladih i poduzenih Hrvatske. Dodaje i da je biti mlad i poduzetan prilika za promjenu stereotipa o tome kako mladi nemaju prilike u Hrvatskoj, te da i kroz ovu manifestaciju pokazuju da, iako postoje izazovi, zapravo ima mnogo prilika za rast i uspjeh u Hrvatskoj.

Promocija poduzetništva, osobito poticanje mladih da krenu u poduzetničke vode, cilj je ove manifestacije koja se drugu godinu za redom održava u Zaprešiću. Želja nam je osnažiti mlade te ih ohrabriti da krenu u realizaciju svojih ideja kojima će sigurno mijenjati svijet na bolje. Upravo zato Grad Zaprešić bespovratnim potporama pomaže svima koji su odlučili pokrenuti svoje poslove, a Dan mladih i poduzetnih sigurno će im pomoći da kroz stvarne priče, danas uspješnih poduzetnika, nauče koji je najbolji i najsigurniji put do uspjeha. Uz realizaciju nove poduzetničke zone Falečnjak, za koju investitori pokazuju veliko zanimanje, uvjeren sam da u Zaprešiću nećemo imati samo Dan mladih i poduzetnih Hrvatske, nego da ćemo i postati Grad mladih i poduzetnih te da je pred Zaprešićem veliki iskorak u gospodarskom smislu što je ključno za opći razvoj koji je naposljetku na korist svim građanima - poručio je Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića, grada koji je 05. 05. 2025. domaćin MIP okupljanja pod motom "Mladi su za 5!"

Ova poslovna manifestacija nastojat će staviti naglasak na uvjerenje da i mlade i starije generacije imaju odgovornost u oblikovanju svijeta u kojem živimo. Starija generacija odgovorna je za ostavljanje boljeg svijeta, dok je zadatak mlađe generacije nastaviti graditi i upravljati tim svijetom putem pametnih odluka i dragocjenog iskustva koje skupljaju na tom putu. U okruženju koje često diktira politička pripadnost, mnogi mladi gledaju na poduzetništvo kao na način da krče vlastiti put. Ovaj događaj nastoji mladim ljudima pružiti alate, podršku i mreže potrebne za uspjeh, istovremeno promičući međusobno poštovanje i suradnju između generacija - istaknula je Sanela Dropulić, idejna začetnica nevladine inicijative Mladi i poduzetni.

Nevladina inicijativa Mladi i poduzetni www.mladipoduzetni.hr okuplja više od 300 mladih diljem Hrvatske (od 18 do 35 godina) voljnih raditi i djelovati na realnom tržištu kroz samostalne poduzetničke projekte, kao i one starije od 35 godina koji su mentori i suradnici u razvoju poduzetništva u mladih.

Prošlogodišnje izdanje Dana mladih i poduzetnih Hrvatske okupilo je više od 100 mladih iz cijele zemlje, a ove godine cilj je okupiti više od 150 mladih poduzetnika i onih koji to žele postati o čemu više možete pogledati OVDJE

