Više od 113 000 učenika u Hrvatskoj ima koristi od programa PoMoZi Da

U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u Ugostiteljsko-turističkom učilištu u Zagrebu predstavili su rezultate prvog standardiziranog programa mentalnozdravstvenog opismenjavanja učitelja i nastavnika na nacionalnoj razini PoMoZi Da.

Program PoMoZi Da razvijen je u sklopu Nacionalnog programa Živjeti zdravo HZJZ-a, a temelji se na preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i na rezultatima nacionalnog istraživanja zdravstvene pismenosti odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnog zdravlja djece i mladih. Učitelji, nastavnici i drugo stručno osoblje u školama i učeničkim domovima kroz program razvijaju znanja i vještine pružanja psihološke prve pomoći - kako bi znali bolje prepoznavati probleme mentalnog zdravlja i kako bi bili inicijalna podrška učenicima koji pokazuju znakove psiholoških poteškoća, te ih potaknuli da potraže ili prihvate stručnu pomoć ako je potrebno.

"Epidemiološki podaci pokazuju nam da su problemi mentalnog zdravlja među mladima u Hrvatskoj iznimno rašireni. Svaka četvrta mlada osoba u dobi od 16 godina izjavila je da je razmišljala o tome da si naudi, a svaka deseta mlada osoba u toj dobi rekla je da je pokušala samoubojstvo. Obzirom na raširenost ovog problema, vrlo je važno raditi na jačanju mentalnozdravstvene pismenosti. Posebno je to važno kod odgojno-obrazovnih djelatnika koji se, istraživanja nam pokazuju, većinski ne osjećaju dovoljno sigurnim u vlastite sposobnosti. Znanstveno utemeljeni program PoMoZiDa koji je prisutan na nacionalnoj razini, održiv te kojim je do danas osnaženo čak 1390 odgojno-obrazovnih djelatnika neizmjerno je važan za prevenciju problema mentalnog zdravlja te promicanje zdravlja općenito. Drago nam je da je to i UNICEF prepoznao te im zahvaljujemo na podršci i doprinosu u protekle dvije godine", izjavila je prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. med., spec. epidemologije.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije 50 % svih mentalnih poremećaja počinje prije četrnaeste godine, a UNICEF-ov izvještaj Stanje djece u svijetu iz 2021. pokazao je da 11,5 %, odnosno oko 44 tisuće adolescenata u dobi 10 do 19 godina u Hrvatskoj ima problema s mentalnim zdravljem. Mnogi od njih, obeshrabreni stigmama i nerazumijevanjem, zabrinuti da prijatelji, učitelji, nastavnici i obitelji neće prihvatiti njihove osjećaje, često skrivaju svoje probleme s mentalnim zdravljem i bore se sami, u tišini. Odgovornost je odraslih da im budu podrška i izvor informacija, a upravo su učitelji i nastavnici osobe s kojima učenici, uz vršnjake, provode najviše vremena tijekom svojega boravka u školi. Rezultati istraživanja HZJZ-a iz 2017. godine pokazali su da je 98 % odgojno-obrazovnih djelatnika spremno potražiti pomoć za učenike s problemom u području mentalnoga zdravlja, ali njih 71 % pritom nije sigurno u vlastite sposobnosti pružanja pomoći.

Zato je važno osnažiti učitelje, nastavnike i stručne suradnike u školama, a upravo je to cilj uspješne provedbe programa PoMoZi Da, u sklopu kojeg su dosad ostvareni sljedeći rezultati:

3914 odgojno-obrazovnih djelatnika završilo je osnovnu razinu edukacije .

1390 odgojno-obrazovnih djelatnika završilo je naprednu edukaciju .

902 škole uključile su se u program (591 osnovna škola i 311 srednjih škola).

Procjenjuje se da je od programa dosad koristi imalo 113 500 učenika, od čega je za one koji imaju neki problem mentalnog zdravlja veća šansa da se ta djeca prepoznaju u okviru škole.

Važan doprinos ovim rezultatima dao je i UNICEF tijekom 2023. i 2024. godine. Sredstvima prikupljenima na Mliječnoj stazi 2022. godine ostvarena je nacionalna pokrivenost programa, osposobljeni su novi voditelji edukacija, povećan je broj nastavnika, učitelja i drugog osoblja u školama i đačkim domovima koji su prošli edukaciju te su uvedeni dodatni moduli za psihološku prvu pomoć djeci i mladima utemeljenu na znanjima o traumi, samoozljeđivanju i samoubojstvima kod djece i mladih.

„Važno je prepoznati snažan utjecaj koji problemi s mentalnim zdravljem u djetinjstvu i adolescenciji mogu imati na budućnost djece i društvo u cijelosti. Ulaganje u mentalno zdravlje naše djece danas ključno je za prosperitetniju budućnost. Kada im pružamo podršku u prevladavanju problema s mentalnim zdravljem, pomažemo im da se bolje nose sa životnim izazovima, omogućujući im da napreduju i doprinose svojim zajednicama. Osnaživanjem učitelja vještinama i znanjem potrebnima za podršku u nošenju s problemima s mentalnim zdravljem stvaramo podržavajuće školsko okruženje, u kojem svako dijete može dobiti razumijevanje koje mu je potrebno. Nastavimo zajedno raditi na tome da se ni jedno dijete ili mlada osoba ne mora sama nositi s problemima s mentalnim zdravljem", zaključila je Luisa Brumana, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.