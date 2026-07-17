VISA radi težak posao, stvarno težak...

Visa (NYSE: V) je predstavila Visa Threat Intelligence Platform (VTIP), novo rješenje koje financijskim institucijama pomaže u otkrivanju i odgovoru na kibernetičke prijetnje koje mogu dovesti do prijevara i financijskih gubitaka, koristeći iste kibernetičke sigurnosne kapacitete kojima Visa štiti svoju globalnu mrežu.

Prijevara je često rezultat ranijih kibernetičkih incidenata, koji često započinju kompromitacijom podataka, krađom vjerodajnica ili iskorištavanjem sustava mnogo prije nego što se pokrene sama transakcija. Kibernetički napadi koji izlažu podatke o platnim vjerodajnicama mogu potjecati iz bilo kojeg dijela platnog ekosustava - od trgovaca i izdavatelja kartica do prihvatitelja (acquirera), procesora plaćanja i pružatelja usluga. U nekim slučajevima kompromitirani podaci se nezakonito prodaju te se kasnije zloupotrebljavaju, što može uzrokovati financijske gubitke i poremećaje u poslovanju.

„Prijevara je često posljedica kibernetičkih incidenata koji ostaju neotkriveni sve dok ne bude prekasno", izjavila je Mandy Lamb, direktorica odjela Value-Added Services u Visa Europe. „S platformom Visa Threat Intelligence (VTIP) pomažemo financijskim institucijama da ranije prepoznaju rizike i preciznije reagiraju prije nego što oni prerastu u prijevare ili financijske gubitke. Povezivanjem kibernetičke i platne inteligencije omogućujemo našim klijentima bolju zaštitu njihovih korisnika, smanjenje štetnog utjecaja prijevara i jačanje povjerenja u digitalna plaćanja."

Utemeljeno na Visinim globalnim kapacitetima za kibernetičku obranu

Visa svakog mjeseca blokira približno 90 milijuna kibernetičkih napada i 11 milijuna phishing poruka u više od 200 zemalja, vođena ciljem da potpuno neutralizira proboje sigurnosti i prekide rada. Razvijen od strane Visinog tima za obrambene operacije te interno testiran u stvarnim uvjetima unutar Visine globalne mreže za plaćanja, VTIP korisnicima donosi iste obavještajne kapacitete koji štite jednu od najvećih svjetskih platnih platformi. Time što je sama bila prvi korisnik rješenja, Visa je validirala VTIP kroz obranu od stvarnih napada prije nego što je te provjerene mogućnosti stavila na raspolaganje širem ekosustavu kako bi ostao korak ispred novih prijetnji.

Namjenski razvijena inteligencija za financijske institucije

VTIP je osmišljen posebno za financijski sektor te timovima zaduženim za sigurnost, upravljanje rizicima i borbu protiv prijevara pomaže da se usredotoče na podatke koji su izravno povezani s rizicima u platnom prometu. Platforma kombinira kibernetičku i financijsku inteligenciju kako bi organizacijama omogućila povezivanje kibernetičkih događaja s potencijalnim posljedicama u obliku prijevara. Mogućnosti VTIP-a uključuju:

• Threat Intelligence - pruža pokazatelje kompromitacije temeljene na zlonamjernom softveru, prilagođene financijskom sektoru

• Vulnerability Intelligence - ističe ranjivosti, iskorištavanja i izloženosti relevantne za svaku organizaciju

• Brand Intelligence - pomaže u otkrivanju i ublažavanju lažnog predstavljanja i zloupotrebe brenda

• Digital Identity Intelligence - prati i pomaže u zaštiti rukovoditelja i zaposlenika od ciljanih osobnih napada

• Financial Intelligence - otkriva kompromitirane podatke o platnim vjerodajnicama na dark webu te ih obogaćuje uvidima iz VisaNeta, pretvarajući sirove podatke u konkretne informacije za timove za upravljanje prijevarama i rizicima

Objedinjujući kibernetičku inteligenciju te iskustvo i znanje u sprječavanje prijevara, VTIP financijskim institucijama pomaže da bolje predvide prijetnje u ranoj fazi, postave prioritete u odgovoru na incidente i smanje vjerojatnost da kibernetički napadi prerastu u financijske gubitke uzrokovane prijevarama.

Jačanje povjerenja u cijelom platnom ekosustavu

Visa već desetljećima ima vodeću ulogu u osiguravanju digitalnih plaćanja te je tijekom posljednjih pet godina u tehnologiju uložila više od 13 milijardi američkih dolara, uključujući ulaganja usmjerena na smanjenje prijevara i povećanje sigurnosti mreže.

Kako se kibernetički rizici nastavljaju razvijati, financijske institucije diljem industrije suočavaju se sa sve većom potrebom za obavještajnim podacima o prijetnjama koji su posebno prilagođeni području plaćanja. Omogućavanjem pristupa svojim provjerenim internim sigurnosnim kapacitetima kroz VTIP, Visa nastavlja pomagati financijskim institucijama da ranije prepoznaju kibernetičke prijetnje, smanje posljedice prijevara i dodatno učvrste povjerenje u platni ekosustav.