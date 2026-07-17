Više nema jedne osobe koja plaća za sve

Wolt je u Hrvatskoj predstavio opciju podijeljenog plaćanja za grupne narudžbe, koja korisnicima omogućuje jednostavnije zajedničko naručivanje bez potrebe da jedna osoba unaprijed podmiri cijeli iznos narudžbe.

Zajedničko naručivanje već je dugo jedan od najjednostavnijih načina na koji prijatelji, obitelji i kolege dijele obrok. Ipak, dosad je jedna osoba preuzimala cijeli trošak na sebe te naknadno prikupljala novac od ostalih, što se u praksi pokazalo kao jedna od glavnih neugodnosti zajedničkog naručivanja. Interni podaci Wolta potvrđuju da je upravo taj komplicirani proces naknadnog razračunavanja jedan od glavnih razloga zbog kojih korisnici odustaju od grupnih narudžbi prije samog dovršetka.

Ova je značajka osmišljena za svakodnevne prilike poput gableca u uredu, studentskih druženja, obiteljskih večera i večeri s prijateljima. Kod narudžbi na radnom mjestu korisnici pri plaćanju svog dijela mogu iskoristiti i odgovarajuće pogodnosti za obroke, uključujući Wolt for Work.

Zajednički troškovi, poput naknada za uslugu i dostavu, automatski se dijele među članovima grupe. Ako osoba koja kreira narudžbu ima aktivno Wolt+ članstvo, cijela grupa može iskoristiti i odgovarajuće Wolt+ pogodnosti, uključujući besplatnu dostavu ili dostavu uz popust.

„Hrana je oduvijek povezivala ljude, no samo zajedničko naručivanje dosad nije bilo onoliko jednostavno koliko bi trebalo biti. Prečesto se događalo da jedna osoba mora platiti cijeli račun i naknadno računati tko kome koliko duguje, dok svi ostali uživaju u obroku. Uz opciju podijeljenog plaćanja, korisnici se napokon mogu usredotočiti na zajedničko vrijeme, a kalkulacije prepustiti aplikaciji", poručuju iz Wolta.



Kako funkcionira

Jedna osoba, "domaćin" odabire restoran, zatim opciju 'Naruči zajedno' i 'Svatko plaća za sebe'. Domaćin s grupom podijeli poveznicu ili QR kod. Troškovi usluge i dostave automatski se dijele među članovima grupe. Ako domaćin ima Wolt+, na narudžbu se mogu primijeniti i odgovarajuće pogodnosti. Sudionici se pridružuju narudžbi, dodaju vlastite stavke i plaćaju svoj dio izravno u aplikaciji Wolt. Kada su svi spremni, domaćin potvrđuje narudžbu i ona se dostavlja na jednu zajedničku lokaciju. Svaki sudionik dobiva vlastitu potvrdu plaćanja i može vidjeti svoju kupnju u povijesti narudžbi.

Uvođenje ove opcije nadovezuje se na niz značajki osmišljenih da se svakodnevni život učini jednostavnijim i praktičnijim, uključujući Wolt Gifting, koje korisnicima omogućuje slanje narudžbi uz osobnu poruku; Double Order, koja omogućuje naručivanje iz dvaju objekata u okviru jedne dostave; te Zakazane narudžbe, koje korisnicima omogućuju planiranje dostava unaprijed.