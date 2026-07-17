D-Marin pokrenuo Marin-Up Graduate program

D-Marin, vodeća mreža vrhunskih marina, pokrenuo je Marin-Up, novi međunarodni program za diplomante osmišljen kako bi privukao, razvio i ubrzao karijerni razvoj budućih lidera u industriji marina.

Program traje osamnaest mjeseci i namijenjen je ambicioznim diplomantima koji žele ubrzati razvoj svoje karijere. Kroz jedinstvenu kombinaciju praktičnog iskustva, međunarodne mobilnosti i strukturiranog profesionalnog razvoja pruža priliku za upoznavanje s D-Marinovom mrežom od gotovo 28 marina u devet zemalja te razvoj budućih lidera u industriji.

Kako se industrija marina nastavlja razvijati, privlačenje nove generacije talenata postaje ključno za oblikovanje njezine budućnosti. Program Marin-Up osmišljen je kako bi razvio novu generaciju budućih upravitelja i voditelja marina te diplomantima pružio uvid u svaki segment poslovanja - od svakodnevnog upravljanja marinama i lukama, preko korisničkog iskustva i održivosti, do inovacija i strateških razvojnih projekata.

Program je podijeljen u dvije razvojne faze. Tijekom prvih 12 mjeseci sudionici prolaze fazu upoznavanja poslovanja (Business Understanding) kroz rotacije u odjelima korisničkog iskustva, operativnog upravljanja lukama te jednoj korporativnoj funkciji povezanoj s njihovim obrazovanjem i interesima. Svaka rotacija omogućit će sudionicima izravan uvid u poslovanje marina, pružanje usluga korisnicima i suradnju različitih poslovnih funkcija. Na kraju svake rotacije diplomanti će predstaviti svoja saznanja i ostvarene rezultate višem menadžmentu.

Posljednjih šest mjeseci programa bit će usmjereno na razvoj strateškog razmišljanja sudionika kroz uključivanje u korporativne projekte i međufunkcionalne inicijative. Polaznici će izravno surađivati s višim rukovodstvom na projektima povezanima s poslovnim rastom, izvrsnošću u odnosima s klijentima, digitalnom transformacijom, održivošću, inovacijama i operativnom učinkovitošću, pritom stječući uvid u donošenje ključnih odluka koje oblikuju budućnost poslovanja.

Učenje i razvoj bit će sastavni dio programa tijekom cijelog njegova trajanja, uključujući uvođenje u posao, operativne edukacije, obuke o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, razvoj liderskih vještina te sudjelovanje u D-Marin Marina Manager Academy programu.

„Kako D-Marin nastavlja svoj međunarodni rast, razvoj budućih lidera postaje sve važniji za našu kompaniju, ali i za cijeli sektor. Program Marin-Up odražava našu dugoročnu predanost ulaganju u ljude, stvaranju prilika za mlade stručnjake i razvoju kompetencija koje će biti temelj našeg budućeg uspjeha", izjavio je glavni izvršni direktor tvrtke D-Marin, Oliver Dörschuck.

„Marin-Up odražava naše uvjerenje da se izvrsni lideri razvijaju kroz iskustvo, znatiželju i izloženost različitim perspektivama. Industrija marina nudi jedinstvenu kombinaciju korisničke usluge, operativnog upravljanja, ugostiteljstva, pomorske stručnosti i poslovnog upravljanja, što je čini privlačnim izborom karijere za talentirane diplomante. Kroz Marin-Up sudionici će od prvog dana preuzeti stvarnu odgovornost, raditi uz iskusne stručnjake i viši menadžment te doprinositi značajnim projektima unutar naše međunarodne mreže. Tražimo pojedince koji su znatiželjni, željni učenja, spremni propitivati ustaljene načine rada i aktivno sudjelovati u oblikovanju budućnosti naše industrije", izjavila je Christina Samoulada, direktorica ljudskih resursa tvrtke D-Marin.

Uspješan završetak programa Marin-Up vodi do stalne menadžerske pozicije, čime D-Marin dodatno potvrđuje svoju predanost razvoju talenata unutar kompanije.

Na program se mogu prijaviti nedavni diplomanti i kandidati s do dvije godine radnog iskustva. Prednost imaju kandidati sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem iz područja poslovanja, ugostiteljstva, pomorstva, inženjerstva, financija, marketinga, operativnog poslovanja, ljudskih potencijala, održivosti ili srodnih područja. Nužno je izvrsno poznavanje engleskog jezika te još jednog europskog jezika, dok se međunarodno iskustvo, stažiranje, programi razmjene i izvannastavne aktivnosti koje uključuju liderske uloge smatraju prednošću.

Prijave za Marin-Up program su otvorene.

Za više informacija posjetite: d-marin.com/graduate.

Za prijavu kontaktirajte marinup@dmarin.com.