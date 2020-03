Virtualne izložbe i fotografije Damira Fabijanića

Aktualne izložbe i projekti fotografa Damira Fabijanića u Hrvatskoj i inozemstvu mogu se pogledati na stranici autora http://fabijanic.com/ono-o-cemu-se-ne-zna/.

Među aktualnim je i Izložba Welcome to Croatia/The Squares koja predstavlja autorov nastavak/parafrazu izložbe Welcome Croatia kojom je EU dočekala pristupanje Hrvatske u EU (2013.), a koja se sastojala od 38 fotografija Damira Fabijanića (autorski izbor) koje su bile izložene u Bruxellesu (2,5 mjeseca) i Strasbourgu (4,5 mjeseca).

Izložba je autorski fotografski poliptih - fotografski niz (niz fotografija kao jedinstvena cjelina), sastoji se od naizmjenično nanizanih (potpuno) crvenih i bijelih fotografskih motiva (isprinti na platnu pojedinačnih formata 2x2m, 7 crvenih i 6 bijelih, povezanih bez razmaka između ploha) ukupne dužine 26m.

Heraldički je inspirirana kroz odabir jakih kolorističkih tema kojima se odmah i nedvosmisleno, pogledom iz daljine, bojom detektira ishodište (RH), a onda se pažljivijim gledanjem (i iz blizine) otkriva (odgonetava se) svaki pojedini motiv.

Fotografije s ove i ostalih izložbi u tijeku dostupne su putem poveznice: http://fabijanic.com/ono-o-cemu-se-ne-zna/