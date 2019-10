Vijesti iz Brexitstana

Koliko još poraza može istrpiti britanski premijer Boris Johnson? Donji dom je odbacio njegov plan da se zakon o realizaciji Sporazuma o Brexitu progura kroz parlament za samo tri dana. Kao odgovor je sada Johnson u potpunosti povukao svoj zahtjev za nastavak izglasavanja njegovog dogovora s EU o Brexitu. Ova najnovija epizoda borbe za moć između premijera i zastupnika praktično onemogućavaju stupanje na snagu s mukom postignutog sporazuma o istupanju iz EU prije planiranog termina 31. listopada.

Produženje molim!

Sad ponovo važi "Benov zakon": ovaj zakon nalaže Johnsonu da ne smije dopustiti da Ujedinjeno Kraljevstvo bez sporazuma napusti EU. Stoga je s datumom za Brexit gotovo. Sada bi EU morala brzo odlučiti o zahtjevu za prolongiranje, koji je tvrdoglavi premijer nepotpisan podnio prošle subote EU u Bruxellesu.

Odluka bi mogla biti donešena narednih dana, možda na jednom specijalnom samitu u Bruxellesu. Uvrijeđeni i poraženi premijer Johnson je već najavio da na tom savjetovanju neće sudjelovati. No, to formalno nije ni nužno. Premijer koji sve više postaje tragična figura, još uvijek doduše priča o tome kako će Velika Britanija 31. listopada napustiti Europsku uniju. No njemu bi bilo pametnije da napusti Downin Street i oslobodi mjesto za nekog nasljednika ili nasljednicu."Benov zakon" predviđa da Britanci moraju tražiti dodatna tri mjeseca za donošenje odluke. Nema sumnje da će EU odobriti prolongiranje, koje samo može biti duže ili kraće. Predsjednik Europskog savjeta, Donald Tusk se već savjetuje s ostalih 27 država članica, bez Velike Britanije.

Biračice i birači trebaju odlučiti

Umjesto toga Johnson se zalaže za izbore novog saziva parlamenta, umjesto ovog kojeg smatra nekompetentnim. On želi biti potvrđen kao narodni vođa. Ovaj konzervativni hazarder sada ima dvije mogućnosti kako bi iznudio održavanje novih izbora, koji će se na kraju pretvoriti u referendum o mekom, tvrdom ili pak otkazanom Brexitu.

Prva mogućnost je: da traži od parlamenta termin održavanja izbora, za što mu je potrebna dvotrećinska većina, za koju je, međutim, malo vjerojatno da će ju dobiti.

Druga mogućnost: podnijeti ostavku ili se povući s funkcije nakon što mu bude izglasano nepovjerenje. Nakon toga bi morali uslijediti novi izbori, zbog toga što duboko podijeljeni Donji dom neće moći postiži jedinstvo u postavljanju novog šefa vlade.

Kako god da se sada karte izmiješaju, jasno je da će Brexit biti odgođen. Drama se nastavlja. Nesigurnost ostaje kako za Britance, tako i za EU. A Ujedinjenom Kraljevstvu vjerojatno predstoje sudbinski izbori, koji ovaj naziv zaista i zaslužuju.