Videodrum: koncertni videomagazin

Videodrum novi je projekt koji virtualnom cestom, drumom, povezuje četiri grada, Pulu, Ljubljanu, Zagreb i Beograd, te četiri potpuno različita, ali ipak slična mjesta: Dnevni boravak DC-a Rojc, Klub Channel Zero, Klub Močvaru i KC Grad.

Ideja o virtualnom povezivanju nastala je na virtualnoj razmjeni osoblja koju je organizirao Savez udruga Rojca s ciljem da se međusobno povežemo i da ujedinjavanjem naših resursa i ideja zajednički stvorimo poligon za promociju nezavisne umjetnosti i kulture koja nastaje u našim gradovima.

Stvarajući mrežu većih i manjih gradova koji su zapravo središta urbanog života omogućujemo lokalnim umjetnicima veću publiku, a našoj lokalnoj publici predstavljamo sve novo i kvalitetno što nastaje u drugim gradovima.

Prvi Videodrum virtualna je turneja četiri benda, ali i četiri kluba i četiri grada. Koncertima i razgovorima neće se predstaviti samo izvođači nego i timovi ljudi koji svojim aktivnostima, čak i u ovim izvanrednim uvjetima, rade na promociji i afirmaciji nezavisne kulture i umjetnosti.

Videodrum pušten je u promet!

O bendovima:

Klub Močvara: MAALI (Zagreb)

Močvara predstavlja novi kantautorski projekt pod imenom Maali iza kojeg stoji Mate Picukarić, trubač i gitarist, te jedan od najzanimljivijih novih talenata zagrebačke glazbene scene. Prošle godine, Maali je izbacio svoj prvi singl "Fall" koji je pobrao odlične kritike i izazvao odlične reakcije slušatelja. Pjesma je svojevrsno sjecište njegove sklonosti prema indie glazbi na tragu Bon Ivera i instrumentalističkih ambicija. U ovom nastupu Mate je okupio nekoliko vrhunskih glazbenika koji će pjesme, nastale samo u pratnji gitare, nadograditi i vlastitim stilom. Oni su Domagoj Leljak (gitara), Ivan Džajić (kontrabas), Eleonora Hil (violina), Zvonimir Bajević (truba), Marko Gudelj (saksofon) i Kruno Levačić (bubnjevi).

Klub Channel Zero: TSCHIMY (Slovenija)

Iz globin ljubljanskega kluba Channel Zero prihaja Tschimy, eden najbolj osvežujočih novincev na slovenski glasbeni sceni, ki se je jeseni s svojim debitantskim art pop/r'n'b singlom Hera prvič predstavil v vlogi vokalista. Na mladi založbi Ente Tapes je izšel njegov prvi EP Human OS, na katerem raziskuje, koliko je v nas sploh še človeškega in v kolikšni meri smo le še mehanizmi. Alternativni r'n'b, ki spaja preteklost in sedanjost in se doma počuti tako v domači spalnici kot v temačnem in zakajenem klubu.

Dnevni boravak Rojca: SOUR (Pula)

SOUR čine iskusni glazbenici, znani po radu u brojnim pulskim sastavima (GUW, Gustafi, Deboto, Sake, Haze...) Arsen Pliško, Vedran Unukić i Andrej Barac. Oformljeni neposredno pred napad koronavirusa nisu na vrijeme našli stalnog pjevača, a materijal se gomilao pa su se odlučili na rad po principu "korak po korak, pjesma po pjesma, pjevač po pjevač". Upravo ta raznolikost, kako pjevača tako i materijala djeluje vrlo intrigantno, a vodilo se računa i da generacijski raspon bude širok koliko god je moguće.

KC Grad: DAZE (Srbija)

Sa svojih 15,16 i 17 godina starosti tj bolje reći mladosti, Daze su svakako jedan od najmlađih sastava na beogradskoj sceni. Kao dvotrećinski ženski trio, Daze svoju inspiraciju nalaze u indie sastavima raznih generacija i sa različitih prostora, od Arctic Monkeys, preko Jarbola do Svemirka. Za prvo izdanje Videodruma Katarina, Anđela i Ilija govore o početku benda, procesu stvaranja i svom novom materijalu koji i predstavljaju ovom prilikom na specijalnom koncertu održanom u KC Gradu.