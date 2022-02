Veza tjelovježbe i seksa

Kako seks nije samo stvar dobre tehnike, potrebno je vježbom doći do dobre forme koja vas može odvesti daleko u izvedbi seksa. Jedan od najočitijih znakova da trebate poboljšati svoju kondiciju je osjećaj nedostatka zraka.

Seks ne mora biti brz, naporan ili atletski svaki put, ali tempo treba biti određen prirodnim tijekom strasti, a ne vašim nedostatkom kondicije. Budući da je seks sam po sebi oblik tjelovježbe i najbolji način da se pripremite za više seksa, LELO dijeli nekoliko savjeta kako doći u formu uz seks.

Seks ima brojne prednosti poput pojačanog lučenja endorfina koji smanjuje razinu stresa, potiče vaš imunološki sustav, a mijenjajući poze, ritam i intenzitet aktivirate različite mišićne skupine. Ne postoji zabavniji trening! Postoji jednostavna formula za bolju seks kondiciju: uključite redovitu aktivnost u svoj život koja je jednako ili (po mogućnosti) napornija i učestalija od seksa.

Aerobne vs Anaerobne vježbe

Grubo govoreći, vježbe se mogu podijeliti u dvije kategorije, aerobne i anaerobne. Aerobna aktivnost omogućuje da se vaš tempo disanja prilagodi vježbanju u dugim intervalima. To su aktivnosti poput plivanja, laganog trčanja ili vožnje bicikla.

Anaerobni trening je zapravo trening visokog intenziteta. Intenzivan je, funkcionalan i može biti zabavan, ali malo je vjerojatno da ćete ga moći održavati u intervalu duljem od, recimo, deset minuta. Ovisno o osobi, aktivnosti poput sprinta, brzih sklekova, zgibova i drugih vježbi obično vas mogu dovesti do toga.

Nejasna je linija koja dijeli ove dvije vrste vježbe jer ono što se za jednu osobu smatra trčanjem može biti sprint za drugu. Ali što se seksa tiče, htjet ćete ga većinu vremena držati aerobnim. Sposobnost održavanja neprekidnog unosa zraka je ključna za dobru seksualnu izvedbu.

Anaerobna čarolija

Znači li to da ne trebate anaerobnu tjelovježbu da biste poboljšali svoju seksualnu kondiciju? Ne. Čak i osobe koje imaju odličnu formu često zanemaruju prednosti anaerobne vježbe. Povremeno pumpanje daha do krajnjih granica i više dat će vam mnoge korisne prednosti, uključujući različitu vrstu mišićne snage. Ovdje nema puno mudrosti: što vam je bolja kondicija, to će ona biti bolja i pod plahtama.

Ako vam je potrebna pomoć s pumpanjem daha dok ste sami kod kuće, preporučujemo masturbiranje. Još bolje ako koristite seks igračku kao što je Sila Cruise. Dosegnite vrhunac svojih snova uz nježne valove koje ćete osjetiti kako odjekuju od glave do pete. Samo pogled na Silu Cruise oduzima dah, a zamislite što tek radi kad ju koristite?

Ostanite svestrani

Vjerojatno najbolji način da održite formu je da budete svestrani. Izgradnja vaše snage omogućit će vam da uživate u širem spektru seks položaja, održavate tonus tijela, osjećate se seksi i poboljšate raspoloženje i libido. Dobar režim vježbanja može uključivati dizanje utega, razne treninge visokog intenziteta i funkcionalni trening. Izgradnja vaše izdržljivosti omogućit će vam dulje djelovanje i bolje kontrolirati početak orgazma. Trčanje, plivanje i vožnja bicikla pomoći će vam da stignete do svog cilja.

Dodatna fleksibilnost omogućit će vam da uživate u nekim neobičnim pozama i osjećate se udobnije kada budete izvodili omiljenu pozu na dulje razdoblje. Joga, pilates i razne borilačke vještine sjajni su načini za održavanje tijela gipkim. Postoje i specijalizirane vježbe koje jačaju specifične strukture koje su vrlo korisne za seks. Kegelove vježbe, s ili bez trenera za zdjelično dno, savršeno se uklapaju u popis.