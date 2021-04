VENA candy na New York Fashion Weeku

Na listi hrvatskih dizajnera torbica nedavno se našlo novo lice, mlada kreatorica Vjerana Stipetić. S adresom u Nizozemskoj, a korijenima u Hrvatskoj dizajnerica je osmislila, a potom ručno izradila svoju vlastitu kolekciju torbica i modnih dodataka. Brendirane pod razigranim imenom VENA candy koje prati eklektičnost i snažni kolorizam u njenom izričaju, stvorile su i definirale prepoznatljivi potpis u estetici kolekcije.

Da je 'pogodila' s izričajem dokazuje činjenica kako je ubrzo nakon lansiranja kolekcije prepoznata i pozvana da izlaže na jednom od najvećih svjetskih modnih sajmova - New York Fashion Weeku. Na pitanje kako je došlo do suradnje s NYFW, Vjerana nam odgovara:

'U 12. mjesecu prošle godine počela sam s prodajom u jednom multibrand store-u u New Yorku, koji službeno sudjeluje s vlastitom modnom revijom kao dio NYFW-a. Određeni dizajneri koji sudjeluju prodajom u trgovini bili su izabrani pod konceptom "The Ones To Watch" i pozvani da sudjeluju u reviji. Ja sam bila među njima.'

Pitali smo ju kako je bilo izlagati na jednom od najvećih i najpoznatijih modnih sajmova.

'S obzirom na to da modom još uvijek pretežito dominiraju velike modne kuće, bilo je neopisivo osvježenje vidjeti toliko talenta na jednom mjestu, a sve to od malih, neovisnih brendova kao što je i VENA candy. Svi dizajneri koji su sudjelovali u reviji, bili su "spojeni" s drugim dizajnerima u lijepu modnu cjelinu i to je stvorilo jednu divnu simbiozu.' odgovara.

Kakvi su planovi za dalje?

'Sljedeći veliki korak jest sudjelovanje brenda na Miami Swim and Resort Weeku ovo ljeto. Radi se o jednom od većih događaja u USA, a fokus će kao što i ime samo kaže biti na ljetnoj odjeći i pripadajućim modnim dodacima. Nakon uspješne suradnje na NYFW, ovo mi je bio sljedeći poziv i zapravo odličan korak za dodatnu prepoznatljivost branda na inozemnom tržištu.' govori nam Vjerana.

Kvaliteta finalnog proizvoda ne iznenađuje s obzirom na to da je Vjerana svoje znanje i iskustvo u izradi torbica usavršila u jednoj od cijenjenih talijanskih modnih škola - Arsutoria School u Milanu.

'Dosadašnji modeli izrađeni su od visoko kvalitetne eko kože od dobavljača iz Italije i Njemačke, ali u planu su i kolekcije od prave kože. Za svaku kolekciju individualno biram koja vrsta materijala je najprikladnija. Također, prije svake kolekcije izrađujem prototip koji sama nosim određeno vrijeme, kako bih se uvjerila da sam izabrala najbolji mogući materijal, ali i oblik modela. S obzirom na to da perlice šijem ručno na svaku torbicu, za jednostavnije modele mi treba najmanje 5 dana rada, a za malo veće ili kompleksnije modele i do 2 tjedna ili više.'

Razigranost, veselje, zabava i boje ključne su riječi koje se vežu uz brand.