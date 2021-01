Veljača na HBO kanalima

PREMIJERE NOVIH SERIJA I NOVIH SEZONA SERIJA:

BIJELO IV (Snowfall IV)

Premijera 25. veljače na HBO GO-u

Ponedjeljkom nova epizoda u HBO GO ponudi

Glume: Damson Idris, Carter Hudson, Sergio Peris-Mencheta, Emily Rios, Isaiah John

„Bijelo" je drama smještena početkom epidemije „crack" kokaina u Los Angelesu 1980-ih i njegova konačnog radikalnog utjecaja na kulturu kakvu poznajemo. Priča prati brojne likove čiji će se putovi nasilno ukrižati, uključujući Franklina Sainta, mladog uličnog poduzetnika, Gustava „El Osa" Zapatu, meksičkog hrvača i Teddyja McDonalda, operativca CIA-e. U četvrtoj sezoni, privukavši pozornost cijele nacije, losanđeleska policija preusmjerava ozbiljan novac i resurse u „rat protiv droge". Franklin će biti prisiljen izaći iz sjenke kako bi pokušao vratiti kontrolu nad svojim poslom i okončati rastuće nasilje među uličnim bandama prije nego što se razvije u sveopći rat.

DOLINA SUZA (Valley Of Tears)

Premijera 8. veljače u 20.00h na HBO-u

Ponedjeljkom nova epizoda u 20.00h na HBO-u

Sve epizode dostupne su na HBO GO-u

Glume: Lior Ashkenazi, Avraham Aviv Alush, Lee Biran, Shahar Tavoch, Joy Rieger

Prvog dana Jom kipura iznenadni napad gura mlade borce u bitku. Inspirirana istinitim događajima iz arapsko-izraelskog rata 1973. godine, ova potresna dramska serija usredotočuje se na univerzalnost junaštva i požrtvovnosti kroz četiri isprepletene priče: novinara koji traži svog otuđenog, svježe unovačenog sina; zapovjednika i obavještajnog analitičara prisiljenih pobjeći iz svoje baze u blizini sirijske granice; troje prijatelja u posadi tenka suočenih s političkim i osobnim sukobima; i časnice koja ostaje na prvoj crti bojišnice, unatoč naredbama za evakuaciju. Kroz svoju uvećanu, nepokolebljivu leću, „Dolina suza" otkriva napetost, tjeskobu i traumu sudbonosnog rata.

MALENA SJEKIRA (Small Axe)

Premijera 5. veljače u 20.00h na HBO-u

Petkom nova epizoda u 20.00h na HBO-u

Sve epizode dostupne su na HBO GO-u

Glume: John Boyega, Letitia Wright, Malachi Kirby, Shaun Parkes, Rochenda Sandall

Antologijsku seriju "Malena sjekira" kreirao je i režirao Oscarom nagrađeni redatelj Steve McQueen (12 godina ropstva), a ona pripovijeda osobne priče o londonskoj zapadnoindijskoj zajednici od kraja 1960-ih do sredine 1980-ih. Naslov je izveden iz jamajkanske poslovice poznate na cijelim Karibima, „Ako ste vi veliko stablo, mi smo malena sjekira". „Malena sjekira" također je naslov pjesme Boba Marleyja s albuma „Burnin'" iz 1973. godine njegove grupe The Wailers. To znači da relativno marginalni ili mali glasovi neslaganja mogu uspješno izazvati snažnije glasove. Steve McQueen kaže: „Smatrao sam da ove priče treba dijeliti. Želio sam ponovno doživjeti, procijeniti i istražiti putove koje su moji roditelji i prva generacija Zapadnih Indijaca prošli da bi me doveli do toga da danas sebe smatram crnim Britancem."

MAĐIONIČARI V (The Magicians V)

Premijera 13. veljače u 19.15h na HBO 3

Subotom nova epizoda u 19.15h na HBO 3

Sve sezone dostupne su na HBO GO-u

Glume: Stella Maeve, Olivia Taylor Dudley, Hale Appleman, Arjun Gupta, Summer Bishil

Temeljena na popularnoj seriji knjiga Leva Grossmana, serija MAĐIONIČARI usredotočuje se na Sveučilište Brakebills, tajnu instituciju specijaliziranu za magiju. Ondje, usred neobičnog obrazovanja bacanja čini, grupa prijatelja u svojim dvadesetima ubrzo otkriva da je čarobni svijet mašte o kojem su čitali kao djeca i previše stvaran - i predstavlja veliku opasnost za čovječanstvo. U petoj sezoni zatječemo Juliju, Alice, Eliota, Margo, Penny i ostatak ekipe kako se pokušavaju nositi s tragičnim gubitkom Quentina i povratkom magije. Međutim, magija ne samo da se vratila nego je sada ima i previše. Mađioničari se moraju nositi s posljedicama ovog novog magičnog viška dok se bore da spriječe doslovni kraj svijeta.

MR. ROBOT IV (Mr. Robot IV)

Premijera 11. veljače u 22.05h na HBO 3

Četvrtkom nova epizoda u 21.55h na HBO 3

Sve sezone dostupne su na HBO GO-u

Glume: Rami Malek, Christian Slater, Portia Doubleday, Carly Chaikin, Martin Wallström

Dugoočekivana četvrta sezona „Mr. Robota" dovodi kritički hvaljenu dramsku seriju nagrađenu Zlatnim globusom do uzbudljivog završetka. Rami Malek ponavlja ulogu koja ga je proslavila kao Elliot Alderson, inženjer kibersigurnosti kojeg je tajanstveni Mr. Robot (Christian Slater) regrutirao u podzemnu hakersku skupinu usmjerenu na poticanje globalne revolucije. Posljednja sezona započinje nakon poništavanja zloglasnog hakiranja Five/Nine čiji je cilj bio multinacionalni konglomerat E Corp u pokušaju brisanja svjetskog duga. Sad kad se ekonomija oporavila, Elliot i Mr. Robot ujedinjuju se kako bi svrgnuli najbogatije od „jedan posto" najbogatijih i spasili svijet od moćne skupine ljudi koja iz sjene kontrolira naše živote.

PREGLED PROTEKLOG TJEDNA S JOHNOM OLIVEROM VIII (Last Week Tonight With John Oliver VIII)

Premijera 19. veljače u 21.00h na HBO 3

Petkom nova epizoda u 21.00h na HBO 3

HBO GO premijera je 15. veljače

Glumi: John Oliver

Jedna od najduhovitijih i najsvježijih osobnosti koja se posljednjih godina pojavila na TV-u, John Oliver, stiže na HBO u ovom serijalu koji daje aktualan pogled na tjedne vijesti, politiku i tekuće događaje. Svaka epizoda daje Oliveru jedinstvenu platformu odakle može nuditi svoje specifično gledište o svjetskim problemima uz razne posebne goste i segmente.

NOVE EPIZODE HIT SERIJA:

ROMUL (Romulus)

Utorkom po dvije nove epizode u 20.00h na HBO-u

Sve epizode odmah dostupne na HBO GO-u

Glume: Andrea Arcangeli, Marianna Fontana, Francesco Di Napoli, Giuseppe Schillaci, Emilio De Marchi

Putovanje u povijest, legendu i revoluciju „Romul" smješteno je u 8. st. pr. n. e. na obali rijeke Tiber, gdje se smjestio primitivan i brutalan svijet, a o sudbini ljudi odlučuje nemilosrdna moć prirode i bogova. Snimljena na arhaičnom latinskom, „Romul" je priča o ovome svijetu kroz oči troje ljudi koje su označili smrt, usamljenost i nasilje: Iemosa, Wirosa i mlade vestalke Ilije. Dok ovi muškarci i žena uče kako oblikovati vlastite sudbine umjesto da pasivno trpe hirove sudbine, divlja i zaštitnički nastrojena ženska figura vodi formiranje novoga društva postavljajući temelje za jedno od najvećih carstava u povijesti. „Romul" je epska priča o nastanku Rima ispričana na još neviđen način.

POTOMCI III (Legacies III)

Petkom nova epizoda u HBO GO ponudi

Glume: Danielle Rose Russell, Aria Shahghasemi, Kaylee Bryant, Jenny Boyd, Quincy Fouse

Posljednjeg desetljeća legendarni heroji i zlikovci „Vampirskih dnevnika" i „The Originals" oduševili su publiku širom svijeta. Ostavili su za sobom trajnu baštinu ljubavi i obitelji koja se nastavlja u „Potomcima", uzbudljivoj novoj drami koja pripovijeda priču o sljedećoj generaciji nadnaravnih bića u Školi Salvatore za mlade i nadarene. Ovdje kći Klausa Mikaelsona, 17-godišnja Hope Mikaelson, blizanke Alarica Saltzmana, Lizzie i Josie Saltzman i druga mladež sazrijeva na najnekonvencionalniji mogući način, odgajani da budu najbolje verzije sebe unatoč najgorim impulsima. Hoće li te mlade vještice, vampiri i vukodlaci postati heroji koji žele biti ili zlikovci za koje su rođeni?

PRONAĐI ME U PARIZU III (Find Me In Paris III)

Subotom i nedjeljom po dvije nove epizode u 12.00h na HBO 3

Sve sezone dostupne na HBO GO-u

Glume: Jessica Lord, Hannah Dodd, Eubha Akilade, Castle Rock, Christy O'Donnell

„Pronađi me u Parizu" usredotočuje se na Lenu Grisky, tipičnu tinejdžericu koja pohađa baletnu školu pariške Opere, najelitniju plesnu instituciju na svijetu. Ali Lena ima tajnu. Ona je putnica kroz vrijeme, a njezin ju je dečko Henri slučajno prebacio iz 1905. u 21. stoljeće. Zaglavljen u prošlosti, Henri čini sve kako bi pronašao način da je odvede kući. U međuvremenu, Lena se pokušava uklopiti balansirajući srednju školu i rigorozan baletni trening. Čak postaje član elitne tajne plesne ekipe zvane BLOK, dok cijelo vrijeme pokušava čuvati svoju tajnu. Treća sezona prati Lenu dok privodi kraju zadnju godinu baletne škole pariške Opere, i natječe se protiv baletne svjetske elite kako bi zauzela mjesto u Kompaniji dok uči o svom pravom identitetu nasljednice vremenskih putnika.

KONDOR II (Condor II)

Srijedom nova epizoda u 22.00h na HBO 3

Sve sezone dostupne na HBO GO-u

Glume: Max Irons

U jeku smrti svog strica Boba, Joe Turner (Max Irons) prisiljen je vratit se u CIA-inu tijesnu zajednicu Virginije kako bi pronašao odgovornog ruskog izdajnika i suočio se s demonima iz prošlosti.

BATWOMAN II (Batwoman II)

Utorkom nova epizoda u HBO GO ponudi

Glume: Javicia Leslie, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang, Camrus Johnson

Tri godine nakon što je Batman misteriozno nestao, Gotham je grad kojim vlada očaj. Bez križara s plaštom, zločinačke bande pregazile su i nadigrale policijsku upravu Gotham Cityja. Na scenu stupa Jacob Kane i njegova vojna zaštitarska služba „Crows Private Security" koja sada štiti grad sveprisutnom vatrenom snagom i milicijom. Godinama prije, Jacobova prva žena i kći ubijene su u unakrsnoj vatri gothamskog zločina. Poslao je svoju jedinu preživjelu kćer, Kate Kane, daleko od Gothama radi njezine sigurnosti. Nakon što je izbačena iz vojne škole i nakon godina brutalne obuke preživljavanja, Kate se vraća kući upravo kada se banda Alisa u zemlji čudesa namjerila na njezina oca i njegovu zaštitarsku tvrtku. Kako bi pomogla svojoj obitelji i svomu gradu, Kate Kane nastavlja nasljeđe svog nestalog rođaka, Brucea Waynea, kao Batwoman.

AMERIČKA PRIČA III (All American III)

Utorkom nova epizoda u HBO GO ponudi

Glume: Daniel Ezra, Bre-Z, Greta Onieogou, Samantha Logan, Michael Evans Behling

Spencer James srednjoškolski je igrač footballa u usponu i odlikaš Srednje škole South Crenshaw High. Compton je mjesto koje naziva domom. Ali kad ga trener škole Beverly High School Billy Baker regrutira da se pridruži njegovu timu u Beverly Hillsu, Spencerova majka Grace i njegov najbolji prijatelj Coop uvjeravaju Spencera da je to prilika koju mora iskoristiti. Sada se Spencer mora kretati u dva svijeta, južnom susjedstvu koji poznaje i bogatom svijetu Beverly Hillsa koji mu je ponudio priliku za nešto veće. Kad je Spencer prisiljen preseliti se k Billyju i njegovoj obitelji kako bi zadržao dozvolu za premještaj na Beverly, bori se da pronađe tlo pod nogama. Serija je nadahnuta životom NFL igrača Spencera Paysingera.

STRIKE: SMRTONOSNO BIJELO (C.B. Strike: Lethal White)

Četvrtkom nova epizoda u HBO GO ponudi

Glume: Tom Burke, Holliday Grainger, Kerr Logan, Nick Blood, Joseph Quinn

U raljama psihoze mladić po imenu Billy Knight dolazi u ured privatnog detektiva Cormorana Strikea (Tom Burke) pričajući priču o djetetu čijem je davljenju svjedočio prije mnogo godina. Strikea istodobno angažira vladin ministar Jasper Chiswell da istraži Billyjeva brata Jimmyja Knighta koji ga ucjenjuje. Dok Strike i njegova partnerica Robin (Holliday Grainger) rade na utvrđivanju moguće povezanost tih dvaju slučajeva, Robin odlazi na tajni zadatak u Donji dom. Međutim, Robinin se privatni život raspada jer njezina veza s Matthewom pati zbog njezine predanosti Strikeu i svom radu. U isto vrijeme Strike ima svojih problema, djevojku koja prizna da ga voli i kompliciranu bivšu curu Charlotte koja je trudna i vratila mu se u život.

STJUARDESA (The Flight Attendant)

Ponedjeljkom nova epizoda u 20.00h na HBO-u

Sve epizode odmah dostupne na HBO GO-u

Glume: Kaley Cuoco, Michelle Gomez, Michiel Huisman, Colin Woodell, Zosia Mamet

Mračna triler-komedija temeljena na najprodavanijem romanu Chrisa Bohjalije o tome kako se cijeli život može promijeniti u jednoj noći. Stjuardesa Cassandra Bowden (Kaley Cuoco) budi se u svojoj hotelskoj sobi u Bangkoku, mamurna od prethodne noći, a pokraj nje leži mrtvo tijelo. Bojeći se zvati policiju, ona nastavlja svoje jutro kao da se ništa nije dogodilo pridružujući se ostalim stjuardesama i pilotima na putu u zračnu luku. U New Yorku je dočekuju agenti FBI-a koji je ispituju o njezinu nedavnom boravku u Bangkoku. I dalje nesposobna rekonstruirati noć, počinje se pitati bi li ona mogla biti ubojica.

NORMALNI LJUDI (Normal People)

Ponedjeljkom nova epizoda u 21.00h na HBO-u

Sve epizode odmah dostupne na HBO GO-u

Glume: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal, Sarah Greene, Aislín McGuckin, Desmond Eastwood

Temeljena na romanu Sally Rooney, serija „Normalni ljudi" prati nježan, ali kompliciran odnos Marianne i Connell od kraja školskih dana u malom gradu na zapadu Irske do preddiplomskih godina na koledžu Trinity. U školi je on omiljen i popularan, dok je ona usamljena, ponosna i zastrašujuća. No kad Connell dođe po majku koja radi kao čistačica u Marianneinoj kući, između dvoje tinejdžera nikne neobična i neizbrisiva veza koju su odlučni skrivati. Godinu dana poslije oboje studiraju u Dublinu, a Marianne se našla u novom društvenom svijetu dok je Connell na margini, sramežljiv i nesiguran. Serija „Normalni ljudi" prati kako par ulazi jedno drugomu u život i izlazi iz njega te istražuje koliko intimnost i mladenačka ljubav mogu biti složeni.

NIČIJA ZEMLJA (No Man's Land)

Četvrtkom nova epizoda u 21.50h na HBO 3

Sve epizode odmah dostupne na HBO GO-u

Glume: James Purefoy, Félix Moati, Mélanie Thierry, Souheila Yacoub, Jo Ben Ayed

Ničija zemlja prati građanski rat u Siriji kroz oči Antoinea, mladog Francuza u potrazi za svojom otuđenom sestrom za koju se smatra da je mrtva. Dok malo-pomalo razotkriva taj misterij, Antoine se pridružuje jedinici kurdskih žena boraca, neustrašivih žena i najveće noćne more Islamske države te s njima putuje na teritorij koji je okupirala Islamska država. Antoine se na svom putovanju susreće s pustolovima, špijunima i nevinim žrtvama pružajući jedinstven pogled na tragične događaje u Siriji te na njihov utjecaj na cijeli svijet.

ŠPANJOLSKA PRINCEZA II (The Spanish Princess II)

Subotom nova epizoda u 19.00h na HBO 3

Obje sezone dostupne odmah na HBO GO-u

Glume: Charlotte Hope, Ruairi O'Connor, Laura Carmichael, Stephanie Levi-John, Harriet Walter

Katarina Aragonska svojeglava je mlada španjolska princeza kojoj su odmalena obećavali englesko prijestolje. Stiže u sivu, kišovitu Englesku sa svojim veličanstvenim i raznolikim dvorom, uključujući svoje dame Linu - španjolsku plemkinju afričko-iberijskog podrijetla - te slatku i neukrotivu Rosu. Kad njezin suprug, princ Artur, iznenada umre, Katarini se čini da joj je prijestolje izgubljeno sve dok ne smisli odvažni plan i ne usmjeri se na novog nasljednika, karizmatičnog i svojeglavog princa Henrika, koji će jednog dana vladati kao kralj Henrik VIII. Na početku 2. sezone, Katarina naizgled ima sve što želi: kraljevstvo, krunu i naklonost muškarca kojeg voli...

MLADI SHELDON IV (Young Sheldon IV)

Petkom nova epizoda u HBO GO ponudi

Glume: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord

Za desetogodišnjeg Sheldona Coopera nije lako odrastati u istočnom Teksasu. Biti genijalan um kakav se rađa jedanput u generaciji, sposoban za naprednu matematiku i znanost, nije uvijek korisno u zemlji gdje kraljuju američki nogomet i crkva. I dok se ranjivi, daroviti i pomalo naivni Sheldon nosi sa svijetom, njegova vrlo normalna obitelj mora pronaći način da se nose s njim. Njegov otac George pokušava se snaći kao srednjoškolski trener američkog nogometa i kao otac dječaka kojeg ne razumije. Sheldonova majka Mary žestoko štiti i odgaja svog sina u gradu u koji se on jednostavno ne uklapa. Sheldonov stariji brat Georgie trudi se najbolje što može u srednjoj školi, ali teško je biti kul kad pohađaš iste predmete kao tvoj čudni 10-godišnji brat. Naposljetku, tu je Sheldonova sestra blizanka Missy koja katkad zamjera što Sheldon dobiva svu pozornost, ali također ostaje jedina osoba koja Sheldonu može pouzdano reći istinu. Tijekom 11 godina u „Teoriji velikog praska" publika je upoznala legendarnog, ekscentričnog i nevjerojatnog Sheldona Coopera. Ova humoristična serija daje nam priliku da se upoznamo s njim u djetinjstvu kada tek kreće na svoj nevini, nespretni i nadobudni put prema čovjeku kojim će postati.

RAMY II (Ramy II)

Petkom nova epizoda u 22.00h na HBO 3

Sve sezone dostupne na HBO GO-u

Glume: Ramy Youssef, Mohammed Amer, Hiam Abbass, Amr Waked, Laith Nakli

Ramy Hassan (Ramy Youssef) prva je generacija egipatskih Amerikanaca i nalazi se na duhovnom putovanju u politički podijeljenom susjedstvu New Jerseyja. RAMY na ekran donosi novo gledište dok istražuje izazove bivanja uhvaćenim između muslimanske zajednice koja smatra da je život moralni test i generacije milenijaca koja sumnja da zagrobni život uopće postoji. U drugoj sezoni Ramy ponire dublje u svoje duhovno putovanje pronalaskom nove muslimanske zajednice i prihvaćanjem dublje predanosti svojoj vjeri.

MARATONI SERIJA

NJEGOVA MRAČNA GRAĐA II (His Dark Materials II)

Maraton svih epizoda 20. veljače od 20.00h na HBO 3

Sve epizode dostupne su na HBO GO-u

Glume: Dafne Keen, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda, James McAvoy, Amir Wilson

Druga sezona serije "Njegova mračna građa" počinje nakon što je lord Asriel (James McAvoy) otvorio most u novi svijet, a Lyra (Dafne Keen), potresena zbog smrti najboljeg prijatelja, prati Asriela u nepoznato. U neobičnom i tajanstvenom svijetu upoznaje Willa (Amir Wilson), dječaka iz našeg svijeta koji također bježi od mučne prošlosti. Lyra i Will saznaju da su njihove sudbine povezane s ponovnim susretom Willa i njegova oca, no na putu neprestano nailaze na zapreke dok se oko njih sprema rat. U međuvremenu, gđa Coulter (Ruth Wilson) traži Lyru, odlučna da je dovede kući pod svaku cijenu.

PREMIJERE BLOCKBUSTERA I HIT FILMOVA

U LOCKDOWNU (Locked Down)

Nakon nedavnog prekida Linda (Anne Hathaway) i Paxton (Chiwetel Ejiofor) nađu se na nesretnom raskrižju kada ih obvezan londonski lockdown uslijed bolesti COVID-19 prisili da ostanu pod istim krovom. Dok nove odgovornosti ostavljaju uspješnu direktoricu marketinga Lindu razočaranu korporativnim svijetom, Paxton, kreativac kriminalne prošlosti, nalazi se na dopustu. Potpomognuti poezijom i obilnim količinama vina, njihovi napori za miran suživot pomoći će im da ponovno otkriju slobodne duhove kakvi su nekada bili - i postanu opijeni neočekivanom prilikom za visokorizičnu krađu nakita. Pametan, seksi i iznenađujući, "U lockdownu" slijedi Lindu i Paxtona dok stavljaju na kocku svoje partnerstvo za priliku da si zauvijek promijene život.

Premijera: 5. veljače na HBO GO-u

CASINO ROYAL (Casino Royale)

"Casino Royal" prati ranu karijeru Jamesa Bonda (Daniel Craig). Njegova prva misija 007 vodi ga do Le Chiffrea (Mads Mikkelsen), bankara svjetskih terorista. Da bi ga zaustavio i srušio terorističku mrežu, Bond mora pobijediti Le Chiffrea u partiji pokera s visokim ulozima u Casino Royaleu. Bonda u početku iritira što je lijepa dužnosnica Ministarstva financija Vesper Lynd (Eva Green) zadužena da dostavi njegov ulog u partiji i pazi na vladin novac. Ali dok Bond i Vesper preživljavaju seriju smrtonosnih napada Le Chiffrea i njegovih poslušnika, razvija se međusobna privlačnost, što ih dovodi u daljnju opasnost i događaje koji će zauvijek obilježiti Bondov život.

Premijera: 7. veljače u 20.00h na HBO-u

Dostupno odmah na HBO GO-u

ZRNO UTJEHE (Quantum Of Solace)

U neprestanoj potrazi za pravdom koja ga vodi diljem svijeta, James Bond (Daniel Craig) upoznaje lijepu, ali vatrenu Camille (Olga Kurylenko), koja ga vodi do Dominica Greena (Mathieu Amalric), bezobzirnog poslovnog čovjeka i glavnog pokretača u misterioznoj organizaciji Quantum. Kad Bond razotkrije zavjeru za preuzimanje nadzora nad jednim od najvažnijih svjetskih prirodnih resursa, mora prijeći minsko polje izdaje, obmane i ubojstva kako bi neutralizirao Quantum prije nego što bude prekasno!

Premijera: 14. veljače u 20.00h na HBO-u

Dostupno odmah na HBO GO-u

SKYFALL (Skyfall)

Kad najnovija misija Jamesa Bonda (Daniel Craig) pođe po zlu, agenti širom svijeta budu razotkriveni, a MI6 je napadnut. Ovi događaji dovode do toga da Mallory (Ralph Fiennes), novi predsjednik Obavještajnog i sigurnosnog odbora ospori M-in (Judy Dench) autoritet. Kako je MI6 sada kompromitiran, M preostaje samo jedan saveznik kojem može doista vjerovati: Bond. Agent 007 povlači se u sjenu prateći trag do tajanstvenog Silve (Javier Bardem), čiji se smrtonosni i skriveni motivi tek trebaju otkriti.

Premijera: 21. februara u 20.00h na HBO-u

Dostupno odmah na HBO GO-u

SPECTRE (Spectre)

Tajanstvena poruka iz prošlosti šalje Jamesa Bonda (Daniel Craig) u odmetničku misiju da se infiltrira u zlokobnu organizaciju poznatu kao Spectre. U međuvremenu u Londonu, Max Denbigh (Andrew Scott), novi šef Centra za nacionalnu sigurnost, propituje Bondove postupke i osporava važnost MI6, predvođenog M-om (Ralph Fiennes). Dok Bond kreće u srce Spectra, saznaje za jezivu vezu između sebe i neprijatelja (Christoph Waltz) kojeg traži.

Premijera: 28. veljače u 20.00h na HBO-u

Dostupno odmah na HBO GO-u

PREMIJERE DOKUMENTARACA

DAMA I DALE (The Lady And The Dale)

Premijera prve dvije epizode 1. veljače na HBO GO-u

Ponedjeljkom nova epizoda u HBO GO ponudi

„Emmyjem" nagrađivani producenti Mark i Jay Duplass (HBO-ova „Soba 104") predstavljaju dokumentarni serijal koji istražuje drsku automobilsku prijevaru iz 1970-ih usredotočenu na misterioznu poduzetnicu. DAMA I DALE prati priču o Elizabeth Carmichael koja se proslavila kada je tijekom krize goriva 1970-ih pustila u prodaju štedljivo vozilo na tri kotača. Dok ona osvaja glavne proizvođače automobila i investitore, otkriva se mreža misterija u vezi s tehnologijom automobila i Carmichaelinom iznenađujućom prošlošću. Portret uspona i konačnog pada ove nevjerojatne poduzetnice, serija istražuje jedinstvenu priču o prijevari, obitelji i identitetu.

VITALNE FUNKCIJE: ISTINITA LJUDSKA PRIČA (Vitals. A True Human Story)

Premijera 11. veljače u 21.45h na HBO-u

Četvrtkom nova epizoda u 21.30h na HBO-u

HBO GO premijera je 7. veljače

Dokumentarna serija prikazuje iskustvo prve skupine žrtava bolesti COVID-19, njihove karijere i njihove obitelji tijekom najkritičnijih mjeseci u bolnici Parc Taulí u Sabadellu. Priča je to o borbi, solidarnosti i životu.

SLIKANJE S JOHNOM (Painting With John)

Premijera 4. veljače u 23.35h na HBO-u

Četvrtkom nova epizoda u 22.30h na HBO-u

Subotom nova epizoda u HBO GO ponudi

HBO predstavlja novu neskriptiranu seriju koju je napisao, režirao te je njezina glavna zvijezda omiljeni glazbenik, glumac, redatelj i slikar John Lurie. Dijelom meditativna poduka, dijelom razgovor uz vatru iz kamina, u svakoj epizodi SLIKANJA S JOHNOM nalazimo Johna za stolom, za kojim slika svoje složene akvarele i dijeli razmišljanja o tome što je naučio u životu. Spajajući prikaze Johnovih slika, autorsku glazbu te drski stav o potrebi da izvučemo na površinu svoju djetinju umjetničku stranu, njegov dvojaki stav o slavi i drugo, serija nas podsjeća da je dobro svaki dan naći malo vremena za kreativnost, zabavu i malo nestašnosti

AXIOS IV (Axios IV)

Premijera je 7. veljače na HBO GO-u

Nedjeljom nova epizoda u HBO GO ponudi

Dobitnik Emmyja Matthew O'Neill i Perri Peltz režiraju i produciraju limitiranu dokumentarnu seriju s vijestima, orijentiranim specijalima nove medijske tvrtke Axios. O'Neilll i Peltz rade s vodećim Axiosovim novinarima kako bi stavili naglasak na politiku, biznis i tehnologiju sljedećeg tjedna - kao i velike teme koje oblikuju budućnost. Svako izdanje AXIOS-a pokriva aktualni veliki problem iza kojeg slijede kratki dokumentarci, poučni intervjui s važnim osobama te pouzdani uvidi preneseni AXIOS-ovom tipičnom „inteligentnom jezgrovitošću" u sažetom, djeljivom formatu.

