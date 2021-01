Veljača na Cinemax kanalima

CINEMAX

NEDJELJNE PREMIJERE:

STUBER (Stuber)

Pripremite se za vožnju života u ovoj brzoj „buddy" komediji punoj smijeha i neprestane akcije! Kad dobroćudni vozač Ubera Stu (Kumail Nanjiani) pokupi putnika (Dave Bautista) za kojeg se ispostavi da je policajac na tragu brutalnog ubojice, Stu se nađe u groznom škripcu u kojem očajnički pokušava zadržati razum, život i ocjenu od pet zvjezdica.

Premijera: 28. veljače u 20.00h na Cinemax-u

Dostupno odmah na HBO GO-u

MOST ŠPIJUNA (Bridge of Spies)

Dramatični triler smješten usred niza povijesnih događaja, „Most špijuna" priča je o Jamesu Donovanu (Tom Hanks), bruklinškom odvjetniku koji se nađe u samom središtu hladnog rata kada ga CIA pošalje na gotovo nemoguću misiju pregovaranja o puštanju zarobljenog američkog pilota aviona U2. Visoki ulozi i neizvjesnost pokreću priču nadahnutu stvarnim događajima koja obuhvaća samu srž čovjeka koji je sve stavio na kocku i zorno prikazuje njegovo osobno životno putovanje. MOST ŠPIJUNA režirao je Steven Spielberg. Scenarij su napisali Matt Charman te Ethan i Joel Coen.

Premijera: 21. veljače u 20.00h na Cinemax-u

Dostupno na HBO GO-u od 21. veljače

NE TAKO MEDEN MJESEC (Honeymood)

Mladenka i mladoženja stižu u svoj raskošni apartman za mladence u prvoj bračnoj noći. Kad mladenka Eleanor (Avigail Harari) otkrije da je njezin sadašnji suprug Noam (Ran Danker) od svoje bivše djevojke dobio prsten kao vjenčani dar, dolazi do nokaut-borbe. Na Eleanorino inzistiranje, mladenci napuštaju hotel i kreću u ekspediciju kako bi vratili prsten. Njihova jednostavna misija brzo skrene s puta na cjelonoćnu odiseju ulicama Jeruzalema. Tijekom jedne noći par je prisiljen suprotstaviti se prošlim ljubavnicima, potisnutim sumnjama i životima koje su odlučili ostaviti iza sebe.

Premijera: 14. veljače u 20.00h na Cinemax-u

Dostupno na HBO GO-u od 14. veljače

LJETO S MAMOM (Days of the Bagnold Summer)

Sue (52) radi u knjižnici. Daniel (15) jede čips i sluša Metallicu. Ovo je ljeto Daniel trebao provesti s ocem i očevom novom ženom u Floridi. No kad otkažu putovanje u zadnji tren, Sue i Daniel iznenada se suočavaju s mogućnošću zajedničkih šest dugih tjedana. Tijekom jednog dugog ljeta epski rat volje bjesni na neuglednoj bojišnici njihova prigradskog doma dok se Sue i Daniel nose s privatnim tragedijama - i slijede svoje osobne strasti. Temeljena na nagrađivanom grafičkom romanu Joffa Winterharta, ovo je lijepo promatrana, univerzalna priča o odrastanju koja obuhvaća svu napetost, patetiku i ljubav obiteljskog života.

Premijera: 7. veljače u 20.00h na Cinemax-u

Dostupno na HBO GO-u od 7. veljače

CINEM

SUBOTNJE PREMIJERE:

RUSKI MLADIĆ (A Russian Youth)

Prvi svjetski rat bio je tragedija koja je pokrenula niz teških kušnji za Ruse: revoluciju, građanski rat, glad, političku represiju, Drugi svjetski rat. A sve je to utjecalo na jednu generaciju. Kako su pronašli hrabrost i strpljenje da prežive sve prevrate 20. stoljeća? Kakav je bio njihov karakter? Što su mislili i osjećali? Autori filma RUSKI MLADIĆ istražili su upravo ta pitanja. Film govori o priprostom seljačiću koji odlazi na bojište u Prvom svjetskom ratu s naivnim maloljetničkim snom o stjecanju slave i medalja. U prvoj bitci izgubi vid. Preostaje mu da služi kao osluškivač - mora pozorno slušati kroz goleme metalne lijevke i podići uzbunu kad se približe neprijateljski zrakoplovi.

Premijera: 6. veljače u 20.30h na Cinemax-u 2

Dostupno na HBO GO-u od 6. veljače

ANTIGONA (Antigone)

Provokativna i pravodobna adaptacija klasične grčke istoimene tragedije kritički hvaljene redateljice Sophie Deraspe prerađuje priču o potrazi žene za pravdom kao komentar imigrantskog iskustva u suvremenom Montrealu. Antigona je šesnaestogodišnja djevojčica koja je došla iz Alžira u Kanadu kao dijete s dijelom svoje obitelji. Iako se u školi ističe, njezina su se dva brata okrenula kriminalu. Kad jedan od njih završi u zatvoru i prijeti mu deportacija, ona smisli plan za njegovo puštanje, što je dovodi u nevolju.

Premijera: 13. veljače u 20.30h na Cinemax-u 2

Dostupno na HBO GO-u od 13. veljače

ISTINA I PRAVDA (Truth And Justice)

Estonija, 1870. Mladi i energični čovjek Andres zajedno sa suprugom Krõõt stiže na svoju novu farmu kupljenu na kredit kako bi započeli nov život. To mora postati mjesto koje će prehraniti obitelj. Domaćinstvo zahtijeva puno rada i dosljednosti - započinje bitka s prirodom, sudbinom i zlobnim susjedom Pearuom. Kad život čovjeku nanese više patnje nego dugo očekivane uspjehe, čovjek očajnički traži istinu i pravdu - od suda, krčme i Biblije, žrtvujući pritom svoju obitelj, prijatelje i na kraju sebe. San o prosperitetnoj i razvijenoj farmi sve se više udaljava od stvarnosti.

Premijera: 20. veljače u 20.30h na Cinemax-u 2

Dostupno na HBO GO-u od 20. veljače

BEZ POSEBNIH OBILJEŽJA (Identyfing Features)

Magdalena kreće na putovanje u potrazi za sinom koji je nestao na putu do američke granice. Putujući pustim gradovima i krajolicima današnjeg Meksika upoznaje Miguela, mladića nedavno deportiranog iz Sjedinjenih Država koji se vraća kući. Njih dvoje prate jedno drugo: Magdalena traži svog sina, a Miguel je željan da ponovno vidi svoju majku na teritoriju na kojem se potucaju i žrtve i agresori.

Premijera: 27. veljače u 20.30h na Cinemax-u 2

Dostupno na HBO GO-u od 27. veljače

SVJETSKA KINEMATOGRAFIJA:

OKUS DOMA (The Taste of Pho)

Long je nježni vijetnamski kuhar koji živi u Varšavi sa svojom starmalom desetogodišnjom kćeri Majom. Radi u restoranu u kojem je popularan njegov specijalitet Pho, ali kad njegov šef proda lokal ambicioznom poduzetniku koji želi posluživati različite vrste azijske hrane, Long se mora prilagoditi. U međuvremenu, Maja njeguje sjećanja na svoju majku Poljakinju koja je preminula. Boji se da njezin otac zaboravlja majku i traži zamjenu u lijepoj susjedi iz zgrade nasuprot njihovoj. Dok se Long bori da se prilagodi novim zahtjevima, propušta naznake kćerinih briga, ali Majina buntovnost i njihova bliskost ubrzo ga tjeraju na promjenu.

Premijera: 7. veljače u 20.30h na Cinemax-u 2

Dostupno na HBO GO-u od 7. veljače

KLASICI DANAŠNJICE:

BRODOLOM ŽIVOTA (Cast Away)

Chuck Noland (Tom Hanks) samoizgrađeni je čovjek koji svoju karijeru „FedExova" sistemskog inženjera savršeno isprepleće sa sve dubljom romantičnom vezom sa svojom djevojkom Kelly (Helen Hunt). No cijeli mu se život mijenja na Badnjak kada se njegov let kući sruši u more ostavljajući Chucka nasukanog na malom pustom otoku sa samo nekoliko „FedExovih" paketa koji su doplutali iz olupine kako bi ga podsjetili na civilizaciju. Chuck polako uči preživjeti - pronalazeći hranu i vodu, gradeći zaklon, ložeći vatru - ali kako vrijeme prolazi, njegova najteža bitka postaje ona protiv samoće. Četiri godine poslije Chuck nevjerojatno bježi s otoka i biva spašen, ali kad stigne kući, otkrije da su se stvari na koje se nekoć oslanjao u životu - uključujući Kelly - dramatično promijenile.

Premijera: 8. veljače u 20.30h na Cinemax-u 2

Dostupno na HBO GO-u od 8. veljače