Veljača i ožujak u Pogonu, zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i mlade

Zimski program u Pogonu, zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i mlade nastavlja se kroz predstave, radionice i izložbe.

Krajem mjeseca zagrebačka publika moći će posjetiti šahtofonsku instalaciju F : I : L : M : S : K : A : T : E : K : A u izvedbi DB Indoša i Tanje Vrvilo. Nadahnuti istoimenom filmom kao jezičnim izražajnim sredstvom, instalacija postaju fonetska pjesma i asamblaž za one koji filmski medij revolucioniraju. Ovu kombinaciju performansa, videa i zvuka publika može posjetiti 22. i 23. veljače u 20 h.

Veljaču u Pogonu zatvara radionica Ane Hušman i studenata Odsjeka za animirani film i nove medije zagrebačkog ALU-a Ishod nepoznat. Radionica, zamišljena kao niz šetnji, razgovora, izvedbi te participativnih evenata trajat će 6 dana i namijenjena je zainteresiranim studentima. Prezentacija radionice održat će se 2.ožujka u 19 h.

Početkom ožujka Galerija Močvara u Maloj dvorani Jedinstva organizira izložbu Dance with the Devil, suradnju kolektiva Schwestern Sisters i Ittah Yods. Ovi umjetnici kroz video animaciju, skulpture i videoigru kreiraju smrznuti distopijski moment emotivnog i kolektivnog kolapsa uzrokovanog topljenjem ledenjaka. Otvorenje izložbe je 1. ožujka 2019. u 20h, a izložba će biti otvorena svakoga dana od 16 do 20h zaključno s 8.3.2019.