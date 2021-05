Veliko natjecanje dugometražnih filmova

Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb ponosno predstavlja službenu selekciju odabranih filmova u kategoriji Veliko natjecanje dugometražnog filma, koje će publika moći pogledati od 7. do 12. lipnja.

Veliko natjecanje dugometražnog filma Animafesta uvijek je stjecište maštovitih i slojevitih djela likovno-filmske umjetnosti, a ovogodišnji odabir donosi niz autorskih uspješnica te filmova iznimne narativnosti i tehnološke dovitljivosti koje nam omogućuje samo animacija.

Popis odabranih filmova u kategoriji Veliko natjecanje dugometražnog filma:

Archipelago (r. Félix Dufour-Laperrière; Kanada, 2021.)

Cryptozoo (r. Dash Shaw; Sjedinjene Američke Države; 2021.)

Elulu (r. Gabriel Verdugo Soto; Čile, 2020.)

Kill it and leave this town (r. Mariusz Wilczyński; Poljska; 2019.)

The Nose or the Conspiracy of Mavericks (r. Andrey Khrzhanovsky; Rusija, 2020.)

Wolfwalkers (r. Tomm Moore, Ross Stewart; Irska, UK, Luksemburg; 2020.)

31. izdanje Svjetskog festivala animiranog filma - Animafest Zagreb održat će se u Zagrebu od 7.-12. lipnja 2021.