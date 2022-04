Veliki pečati filmovima 'Sabaya' i 'Dida'

U subotu, 9. travnja s početkom u 19 sati na dodjeli nagrada proglašeni su pobjednički filmovi ovogodišnjeg izdanja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox. Na festivalu koji je u kinu Kaptol Boutique Cinema otvoren prošle nedjelje publika je imala priliku pogledati gotovo devedeset filmskih ostvarenja u jedanaest programa, a za službenu festivalsku nagradu Veliki pečat natjecalo se dvadeset ostvarenja u međunarodnoj konkurenciji te sedamnaest u regionalnoj konkurenciji.

Međunarodnim žirijem predsjedala je hrvatska redateljica Katarina Zrinka Matijević, koja je odluku donijela zajedno s drugim članovima žirija, redateljima Mihailom Gorobčukom i Daliborom Matanićem. Veliki pečat u ovoj sekciji osvojio je film Sabaya Hogira Hirorija, koji je žiri "opčinio trilerski napetom dramaturgijom, ludo hrabro kamerom, fascinantno mudrom montažom te nenametljivom, a iznimno promišljenom režijom." Ovo napeto ostvarenje o skupini hrabrih muškaraca koji riskiraju živote spašavajući jezidske žene iz zloglasnog ISIS-ovog logora na ZagrebDox je stiglo ovjenčano nizom priznanja, uključujući i nagradu za režiju na Sundanceu. Posebno priznanje u međunarodnoj konkurenciji dodijeljeno je Filmu s balkona Paweła Łozińskog i 1970. Tomasza Wolskog.

U regionalnoj konkurenciji Veliki pečat otišao je filmu Dida čiju režiju potpisuje redateljski dvojac Nikola Ilić i Corina Schwingruber Ilić, a odluku je donio regionalni žiri čiji su članovi bili lanjska laureatkinja ZagrebDoxa Olga Lucovnicova, direktor Al Jazeera Mreže u Sarajevu Edhem Fočo i Sari Volanen, urednica finskog televizijskog kanala Yle. "Dirljiv i melankoličan, no istodobno optimističan film o vlastitoj obitelji koji pripovijeda u pozitivnom tonu s dozama humora" - tim je riječima žiri ocijenio film Dida. Posebno priznanje u regionalnoj konkurenciji pripalo je hrvatskom dokumentarcu Veće od traume autorica Vedrane Pribačić i Mirte Puhlovski, "filmu koji otkriva glasove koji su ostali u sjeni Domovinskog rata, dajući čudesni kolektivni portret žena koje su preživjele rat", prema riječima žirija.

Mladi žiri u čijem su sastavu bili redatelji Rok Biček, Damir Markovina i Milan Trenc dodijelio je Mali pečat. Nagrada koja se dodjeljuje najboljem filmu mladog autora ili autorice ove je godine pripala vijetnamskoj redateljici Diễm Hà Lệ za film Djeca magle, "ogoljelu, iskrenu, fantastično prezentiranu priču o borbi obitelji i pojedinca, plemena i države, konzervativne tradicije i osobne slobode." Posebno priznanje Mladi žiri dodijelio je libanonskom autoru Karimu Kassemu za film Hobotnica.

Nagrada Movies That Matter za ostvarenje koje na najbolji način promiče ljudska prava pripala je filmu Kuća od krhotina danskog redatelja Simona Lerenga Wilmonta. "Tehnički izvrsno izveden i pun empatije, film nam približava dječja iskustva s dostojanstvom i poštovanjem", istaknuo je žiri koji su činili filmska kritičarka Carmen Gray te redatelji Janko Baljak i Srđan Kovačević. Posebno priznanje žiri je dodijelio filmu Imadovo djetinjstvo Zahavija Sanjavija.

Članovi međunarodne federacije filmskih kritičara FIPRESCI, Petra Meterc, Pierre-Simon Gutman i Marko Njegić, dodijelili su istoimenu nagradu filmu Kao bubreg u loju redateljice Valerie Blankenbyl koji "uspijeva istodobno biti intiman i sociopolitičan, human i humorističan, ozbiljan i ironičan."

O nagradi Teen Dox, koja se dodjeljuje filmu iz istoimenog programa koji na najbolji način govori o problemima mladih, odlučivali su učenici i učenice Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku. Nagradu Teen Dox osvojio je dirljivi kratkometražni film o često tabuiziranoj temi gubitka roditelja, Yaren i sunce, čiju režiju potpisuju Renate Raman i Joren Slaets. "Izrazito emotivan film koji potiče na razmišljanje (...) sadržajem i filmskim izražajnim sredstvima definitivno izaziva emociju," ocijenio je Teen Dox žiri.

Nagradu Mojoj generaciji, koju dodjeljuje osnivač i direktor ZagrebDoxa Nenad Puhovski, osvojio je talijanski redateljski veteran Marco Bellocchio za film Marx može čekati. "Od svih filmova koje sam dosad nagradio nagradom Mojoj generacije, ovaj mi je možda najbliži. Ne zbog 1968. kada se zbiva događaj koji trigira ovu priču, već prije svega zbog dileme koja je sažeta u naslovu filma. Autor, naime, u ovom filmu odgovara na pitanje odnosa društvenih, pa i revolucionarnih zbivanja u srazu s osobnim gubitkom, pa i osjećajem krivnje. Priča je to zapretena duboko u autorovoj intimi i hrabrost da se o njoj progovori zaslužuje daleko više od ove skromne nagrade", stoji u obrazloženju Nenada Puhovskog.

Dobitnik Zaba - Nagrade publike bit će poznat u nedjelju ujutro, a tijekom nedjelje ovogodišnjim nagradama ovjenčana ostvarenja bit će prikazana u sklopu programa The Best of Fest. Ulaznice za nedjeljne projekcije, koje startaju u podne i traju sve do kasnih večernjih sati, mogu se nabaviti na blagajnama kina Kaptol Boutique Cinema (Nova Ves 17) po pojedinačnoj cijeni od 26 kuna ili po cijeni od 80 kn koliko iznosi paket za svih šest projekcija u jednoj dvorani.