Veliki pečat filmovima Nizvodno prema Kinshasi i Moj ujak Tudor

U subotu, 19. lipnja s početkom u 19.30 sati na dodjeli nagrada ovogodišnjeg izdanja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox proglašeni su pobjednički filmski naslovi. Publika je od 13. lipnja u zagrebačkom Studentskom centru i na Ljetnoj pozornici Tuškanac imala priliku pogledati osamdesetak dokumentaraca, a brojne su autorice i autori gostovali na festivalu i uživo gledateljima predstavili svoja ostvarenja.

O programu međunarodne konkurencije odlučivao je žiri čiji su članovi redatelj Rajko Grlić, predsjednik ovogodišnjeg žirija, montažerka Vesna Biljan Pušić i ruski redatelj Ilja Povolockij, lanjski laureat ZagrebDoxa. Službenu festivalsku nagradu Veliki pečat osvojio je film Nizvodno prema Kinshasi Dieuda Hamadija radi, prema riječima žirija, „snažno ispričane i emocijama nabijene priče o nedužnim žrtvama rata u uzaludnoj potrazi za komadićem pravde". Posebna priznanja u spomenutoj kategoriji dodijeljena su filmovima Usamljena stijena Alejandra Telémaca Tarrafa i Sjenke djetinjstva Mikhaila Gorobchuka.

U regionalnoj konkurenciji Veliki pečat otišao je kratkometražnom ostvarenju Moj ujak Tudor Olge Lucovnicove, a odluku je donio regionalni žiri u sastavu: hrvatski redatelj Đuro Gavran, rumunjski redatelj i istraživački novinar Radu Ciorniciuc te povjesničarka filma i selektorica Jasmin Basic. „Pokazujući kako kratka forma uz pomoć snažnih filmskih elemenata može progovoriti o nekima od najvećih problema našeg vremena, darovita i hrabra mlada filmska autorica iz Moldavije svijetu je poslala snažnu poruku: seksualno zlostavljanje djece jedan je od najvećih društvenih problema našeg doba s kojim se moramo suočiti i koji moramo riješiti", stoji u obrazloženju žirija. Isti je žiri dodijelio i posebno priznanje Punta Sacra Francesce Mazzoleni.

Mladi žiri, čiji su članovi filmska producentica i selektorica Lejla Dedić, promotorica u filmskoj industriji Mirjam Wiekenkamp te psiholog i znanstvenik Boris Jokić, odlučivao je o nagradi Mali pečat koja se dodjeljuje najboljem filmu mladog autora. Ove godine Mali pečat pripao je filmu Utakmica Romana Hodela, i to „za visoku filmsku i umjetničku vrijednost, za pristup popularnoj temi i dubinsko uranjanje u zanimanje koje se često zanemaruje. Ovom je filmu trebalo samo 17 minuta da postigne pogodak. Ovaj dinamičan prikaz spaja humor i suptilan društveni komentar o aspektu društva koji mnogi smatraju najvažnijim", kako navodi žiri. Film Punta Sacra Francesce Mazzoleni i u ovoj je kategoriji dobio posebno priznanje, a drugo posebno priznanje mladi žiri dodijelio je filmu Buđenje na Marsu Dee Gjinovci.

Nagradu međunarodne federacije kritičara - FIPRESCI, o kojoj je odlučivao žiri čiji su članovi filmski kritičar Ruggero Calich, kritičar i izvanredni profesor na Danskoj školi medija i novinarstva u Aarhusu, Steffen Moestrup te kanadska filmska kritičarka i spisateljica Justine Smith, osvojio je film Žica Tihe Gudac. U obrazloženju žirija stoji: „Intimnim pogledom na ljudske živote uz prelijepu, no kontroverznu granicu ovaj film bavi se složenim i izazovnim pitanjima o globalnoj izbjegličkoj krizi kroz lokalnu perspektivu."

Nagrada Movies That Matter dodijeljena je filmu koji na najbolji način promiče ljudska prava, a ove godine tu je odluku donosio žiri koji su činili producent i festivalski programer Oliver Sertić, iranski filmaš Mehrdad Oskouei i dekanica zagrebačke Akademije dramske umjetnosti Franka Perković Gamulin. Ova nagrada dodijeljena je filmu Zemlja je plava poput naranče Irine Cilik, poetičnom i istodobno višeslojnom, dojmljivom dokumentarnom filmu, kako navodi žiri. „Od jednostavne svakodnevice u srcu razornog rata autorica i obitelj uz pomoć čarobne moći kinematografije donose svjetlost i nadu", navodi žiri. Posebna priznanja u ovoj kategoriji osvojili su filmovi Obiteljska rendgendska slika Firouzeh Khosrovani i Kruh naš svagdašnji Rahima Zabihija.

O nagradi Teen Dox za najbolje ostvarenje iz istoimenog programa koji na najbolji način govori o problemima mladih odlučivali su učenice i učenici Američke međunarodne škole u Zagrebu. Nagradu je osvojio film Pustinjski psi redatelja Samuela Morrisa. „Odabrali smo ovaj film jer prikazuje tijek veze fotografije i poruke. Prelijepa fotografija marokanskog krajolika omogućuje protagonistima da nas nadahnu svojim pričama o strastima usprkos očekivanjima društva", zaključuje žiri.

Naposljetku, podsjećamo da je izraelski filmaš Avi Mograbi ovogodišnji dobitnik nagrade Mojoj generaciji, koju direktor ZagrebDoxa Nenad Puhovski dodjeljuje za izniman doprinos dokumentarnom filmskom stvaralaštvu autoru/ici svoje generacije. „Premda je povijest dokumentarnog filma puna autora-aktivista, rijetki su oni koji su aktivizam znali spojiti sa značajnim umjetničkim dosezima i, što je još važnije, estetskim istraživanjima. Avi Mograbi jedan je od tih, rijetkih autora", stoji u obrazloženju Nenada Puhovskog.

Koji će film osvojiti nagradu publike, bit će poznato u nedjelju ujutro, a tijekom nedjelje pobjednički filmski naslovi ovogodišnjeg ZagrebDoxa prikazat će se u okviru programa The Best of Fest na nizu projekcija u Kinu SC od podneva pa sve do 22 sata. Pojedinačne ulaznice po cijeni od 20 kuna i paket ulaznica za The Best of Fest po cijeni od 70 kuna mogu se nabaviti na www.mojekarte.hr ili na blagajni u predvorju Kina SC Studentskog Centra u Zagrebu.