Veliki godišnji horoskop za 2024. godinu

2024. - godina u kojoj je sve moguće - sve dok dopuštamo svojim umovima i srcima da ostanu otvoreni našim težnjama i strastima.

Ovo su ključni astrološki datumi 2024. godine:

Pomrčine 2024. natjerat će nas da sebe stavimo na prvo mjesto. Pomrčina Mjeseca događa se 25. ožujka u znaku Vage, pomrčina Sunca događa se 8. travnja u znaku Ovna, daljnja pomrčina Mjeseca događa se 17. rujna u znaku Riba, a posljednja pomrčina Sunca u godini događa se 2. listopada u znaku Vage.

Retrogradni Merkur javlja se tri puta u 2024.: od 1. do 25. travnja u Ovnu, tjerajući nas da provjerimo svoj ego; 5. do 28. kolovoza u Djevici i Lavu (retrogradni Merkur se vraća u Lava 14. kolovoza), potičući nas da prigrlimo svoju kreativnost; i 25. studenog do 15. prosinca u Strijelcu, što nam omogućuje da se ponovno povežemo s prijašnjim filozofijama ili mjestima koja smo posjetili.

Venera i Mars ujedinjuju se u Vodenjaku 22. siječnja, dopuštajući nam da udružimo snage s nama posebnom osobom. Sunčeva godišnja konjunkcija s Venerom (poznatom kao Venerina zvjezdana točka) je 4. lipnja u Blizancima. Ovo je energetski pojačano vrijeme za ljubav.

Retrogradni Mars u Lavu događa se od 6. prosinca do 23. veljače 2025. Ovaj tranzit može biti pozitivan ako djelujemo s altruističnog stajališta i ne ponašamo se natjecateljski, napadno ili agresivno.

Jupiter ulazi u Blizance 25. svibnja, tjerajući nas da se usredotočimo na sitne detalje i putujemo lokalno.

Wild card Uran i obilni Jupiter poravnat će se u Biku kako bi uzdrmali naše temelje 20. travnja. Strogi Saturn i sanjivi Neptun nastavljaju pratiti u Ribama tijekom cijele godine.

Pluton ponovno ulazi u Vodenjaka 20. siječnja, vraćajući nas u događaje iz ožujka 2023. Razmislite o tome kako smo odrasli i sazrijevali od tada i koliko još posla moramo obaviti.

Pluton se posljednji put vraća u znak Jarca od 1. rujna do 19. prosinca prije nego što krene naprijed u znaku Vodenjaka. Ovo je naša prilika da ponovno pogledamo drugu polovicu 2023. i ispravimo neke pogreške u našim životima kako bismo se transformirali i naučili iz svojih prošlih pogrešaka.

Evo godišnjeg horoskopa za 2024. za svaki pojedinačni znak horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK





LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION





STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE







Ovaj horoskop je autorski zaštićen i nije dozvoljeno njegovo kopiranje i objavljivanje u drugim medijima u bilo kojem obliku osim u obliku linka koji vodi na originalni članak uz najviše 300 znakova prenešenog teksta. © Metro-portal