Lav - godišnji horoskop za 2024. godinu

Dragi Lavovi, ključ za tebe u 2024. su tvoji odnosi i veze. Godina počinje važnom situacijom u vezi koja će se riješiti do kraja veljače. U tom trenutku ćete utvrditi ima li ta veza dugoročni potencijal, bilo romantično ili profesionalno.

U ožujku i travnju imamo sezonu pomrčina, koja zatvara poglavlje u vašem životu koje je uključivalo puno kretanja i veza s inozemstvom. Ako ste čekali rješenje pravnog pitanja u vezi prebivališta ili državljanstva, to će vam pomoći. Međutim, najznačajniji utjecaj će biti na vaš profesionalni život i društveni utjecaj ove godine, budući da u travnju imamo poravnanje između Jupitera i Urana u Biku, vašoj profesionalnoj zoni, što signalizira veliku promjenu smjera ili novu priliku koja zahtijeva inovaciju i timski rad.

Vaš profesionalni život će imati velike koristi ako koristite online svijet i društvene mreže, posebno počevši od lipnja kada Jupiter ulazi u Blizance, vašu zonu društvenog utjecaja, i imamo poravnanje Sunca i Venere u istom području, što ukazuje na uspješnu suradnju za pridobijanje nove publike ili kupaca.

Ovo novo poglavlje u vašem profesionalnom životu zahtijevat će novosti i promjene, stoga se nemojte bojati isprobavati nove stvari. Za neke bi to čak moglo uključivati ​​financijski rizik, ali imat ćete potrebna sredstva. Srpanj i kolovoz mogu biti donekle destabilizirajući u vašem profesionalnom području, ali imajte na umu da će vam sezona pomrčina od rujna do studenog pomoći da obavite potrebne razgovore i uspostavite nove kontakte koji obećavaju investiciju koja vam je potrebna ili vam pomoći da prepoznate vrijednost svog talenta .

Ističemo pomrčinu Mjeseca u Ribama (18. rujna) u ovoj sezoni pomrčina, koja donosi financiranje ili novac koji vam je potreban, ali vas također poziva da poradite na svojim strahovima, nesigurnostima i intimnosti s drugom osobom. Za neke bi tijekom tog mjeseca moglo doći do spoja posla i ljubavi. Bit će to ključno vrijeme za terapiju koja će vam pomoći da se nosite sa zakopanim emocijama ili upravljate svojim nesvjesnim strahovima.

Godina završava s još jednim značajnim događajem za vas: ulaskom Marsa, planeta akcije, u vaš znak početkom prosinca, koji će trajati do veljače 2025. kada ovaj planet ide retrogradno. To implicira da ćete se od prosinca do veljače baviti važnim pitanjem koje će od vas zahtijevati da ne djelujete impulzivno, da temeljito pregledate svoje planove i da promijenite smjer kako biste nešto usmjerili na novi put.

Budući da vam 2024. donosi mnoge važne događaje u odnosima i vašem profesionalnom životu, do kraja godine pozvani ste da zastanete i razmislite kojim putem je najbolje krenuti i zašto.

Evo godišnjeg horoskopa za 2024. za svaki pojedinačni znak horoskopa:

