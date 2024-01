Bik - godišnji horoskop za 2024. godinu

Dragi Bikovi, sjećate li se naglašenih promjena u vašem profesionalnom životu koje je donijela 2023. godina? Pa, pripremite se jer od siječnja počinje nova faza u vašem poslovnom životu, gdje će komunikacija, mreže, izgradnja zajednice i partnerstvo s ključnim moćnim pojedincima ili rad s drugima biti ključ vašeg profesionalnog uspjeha. Veljača će biti mjesec kada će vaš novi put postati jasan, donoseći početak novog projekta ili procesa u koji ćete biti duboko uključeni.

Između ožujka i svibnja, s prvom sezonom pomrčina u godini, zaključit ćete radni projekt koji ste imali s nekim drugim kako biste dali prednost novom profesionalnom putu koji je otvoren prošlog mjeseca. Ako ste u potrazi za ljubavlju, pomrčina Sunca u Ovnu (8. travnja) može donijeti nekog vrlo posebnog u vaš život. Ako to nije slučaj, ova pomrčina označava početak rada na vašem podsvjesnom, povezivanja sa svojom duhovnošću ili odvajanja od svijeta za razmatranje važnih odluka. Otprilike u to vrijeme za vas će također započeti ciklus u kojem ćete započeti nešto s čime se jako poistovjećujete, ali će ostati pomalo tajnovito.

21. travnja za vas imamo najvažniji događaj u godini: poravnanje Jupitera (planeta obilja) i Urana (planeta promjene i tehnologije), što donosi veliku promjenu načina života u vaš život 2024. Možda ćete raditi s investitori na značajan projekt, što bi moglo predstavljati rizik za vas, ali imajte na umu da vas energija potiče na inovacije i radite nešto sasvim drugačije od onoga što ste radili prije.

25. svibnja Jupiter ulazi u Blizance, vašu zonu resursa. Zbog toga je 2024. izvrsna godina za stvaranje novih izvora prihoda, pokretanje novog posla ili unovčavanje projekta koji je tek na početku. Nadalje, 4. lipnja imamo poravnanje Venere i Sunca u Blizancima, označavajući kulminaciju ciklusa koji je započeo u lipnju 2020. Sjećate li se koje ste projekte tada imali na umu?

Od rujna do studenog imat ćemo drugu sezonu pomrčina u godini, a za vas će to uključivati ​​promjene u vašoj dnevnoj rutini, prehrani i zajednici ljudi oko vas. Možda ćete postati dio nove zajednice, imati značajnu grupnu proslavu ili događaj, a to će dovesti do promjena u vašem svakodnevnom životu.

Pred kraj godine, možda ćete se seliti, imati puno aktivnosti u obiteljskom životu ili putovati zbog posla ili obiteljske prilike na drugom mjestu. Također ćete osjetiti potrebu da obnovite svoj dom ili se preselite na mjesta koja vas više inspiriraju.

Evo godišnjeg horoskopa za 2024. za svaki pojedinačni znak horoskopa:

