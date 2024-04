Većina web stranica najvećih hrvatskih kompanija energetski je neodrživa

Internet je četvrti najveći zagađivač na svijetu. Da je internet država, emitirao bi CO2 kao neke od najvećih svjetskih ekonomija, kao što su Njemačka ili UK. Kako bi osvijestila ovaj problem, digitalna agencija Creek and Pine u ožujku ove godine provela je istraživanje 260 web stranica i pod-stranica 150 najvećih hrvatskih kompanija te 20 najposjećenijih web stranica.

Kada su u pitanju web stranice najvećih hrvatskih kompanija, 63 % ih se nalazi na "prljavim" serverima pogonjenima neobnovljivim izvorima energije. 75 % ih je energetski neodrživo, pri čemu je polovica u najnižem energetskom razredu. Među najvećim hrvatskim kompanijama, najveće emisije CO2 imaju telekomi, čije web stranice godišnje proizvedu oko 170 tona CO2. Kao dobar primjer velikih kompanija izdvojio se Valamar, čije su stranice održivije i nalaze se na "zelenim" serverima.

Analiza najposjećenijih hrvatskih web stranica rezultirala je još lošijim pokazateljima, s obzirom na to da ih je 90 % energetski neučinkovito. Dvadeset najposjećenijih web stranica od posjeta godišnje proizvede više od 4.500 tona CO2. To je ekvivalent proizvodnje CO2 na otprilike 500 letova zrakoplova Boeing 777 na letu od New Yorka do Sydneyja.

"Naša je misija podići svijest o gorućem i često zanemarenom problemu digitalnog zagađenja te se s njim izravno suočiti kroz edukaciju, dizajn i razvoj održivih web stranica i aplikacija. Želimo osvijestiti tvrtke o emisijama CO2 koje stvaraju njihovi digitalni proizvodi i osnažiti ih da od svojih dizajnera i programera traže veću odgovornost i svijest o važnosti dizajniranja za dugovječnost i održivost. Važno je istaknuti da web stranice i aplikacije optimizacijom mogu postati barem 70 % učinkovitije, a to znači da postaju bolje za okoliš, ljude i poslovanje", izjavio je Creek and Pineov osnivač i dizajner Vedran Židanik.