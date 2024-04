Večer sibirskog crnog metala: Grima i Ultar stižu u Močvaru

Nakon fantastičnog koncerta prošle godine koji je ostavio baš jak dojam na sve ljubitelje crnog metala u Zagrebu, nije bilo dvojbe: Grima se mora vratiti! Ovaj put dolaze pojačani Ultarom, također ruskim bendom koji polako, ali sigurno gradi svoje ime u metalionskom svijetu.

Datum za pribilježiti u crne notese ili pametne mobitele je 21. travnja (nedjelja), a mjesto održavanja ove maksimalno nezgodne manifestacije je Močvara.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 23 eura mogu se kupiti online preko Hangtime ticketinga (https://tickets.hangtimeagency.com/) ili u Dirty Old Shopu (Tratinska 34). Ako ih ostane, na dan koncerta koštat će 26 eura.

Prema Google Mapsu od Zagreba do Krasnojarska ima više od 6500 kilometara. Minimalno toliko će ponovno prevaliti Morbius i Vilhelm, blizanci koji su osnovali ovaj bend 2014. Cijela priča je započela kao isključivo studijski projekt, a prvi nastup uživo imali su tek 2021. Njihov zvuk može se opisati kao atmosferični black metal s folk i pagan elementima. Dosad su izdali šest albuma od kojih je zadnji live album "Red Forest Rituals" izdan prošle godine. Grima je inače vrhovni bog koji čuva one koji žive u šumi, ali kažnjava sve koji ne poštuju prirodu. Zanimljivo, u španjolskom jeziku grima označava osjećaj koji imamo kad netko noktima ili kredom zagrebe po ploči ili nekoj sličnoj površini.

ODNOS PREMA RATU U UKRAJINI: Bend je osudio rusku agresiju na Ukrajinu te sudjelovao u skupljanju novaca za žrtve rata, kao i ukrajinske glazbenike koji su zbog toga morali otkazati turneje.

Ultar je peteročlani bend, također iz Krasnojarska, osnovan 2016., a čiji su članovi uostalom i dva spomenuta blizanca iz Grime. Sviraju kombinaciju blacka, post metala uz prstohvat shoegazea, dok im je velika inspiracija H.P. Lovecraft i svijet koji je stvorio u svojim bezvremenskim djelima. Dosad su izdali dva live i tri studijska albuma: Kadath (2016), Pantheon MMXIX (2018). i At The Gates of Dusk (2022.). Članovi benda su Pavel Dil (bas), Denis Susarev (gitara, klavijature), Max Sysoev (gitara, klavijature), Gleb Sysoev (vokal) i Vlad (bubnjevi).