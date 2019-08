Valovi filmskih hitova u kolovozu na Ljetnoj pozornici Tuškanac

Bogat i raznovrstan filmski program na Ljetnoj pozornici Tuškanac nastavlja se i u kolovozu. Recentne kino-uspješnice, popularne filmske franšize, superjunaci i omiljena lica s velikog platna stižu u Prvi red do mora filmova, a sredinom kolovoza pridružuje im se najiščekivaniji film godine - Bilo jednom...u Hollywoodu Quentina Tarantina. U drugoj polovici kolovoza u najljepšem kinu na otvorenom gledamo Tjedan britanskih glazbenih filmova, ostvaren u suradnji s Time Outom.

Serijskog ubojicu Teda Bundyja u filmu Krajnje izopačen, nepojmljivo zao i opak Joea Berlingera tumači Zac Efron, a oskarovka Judi Dench je Crvena Joan u fascinantnom filmu o britanskoj fizičarki Joan Stanley, koja je više od 50 godina bila KGB-ova špijunka. U modernoj epskoj priči o nemilosrdnoj stvarnosti našeg digitaliziranog svijeta, Projekt Kolibrić, rođaci Jesse Eisenberg i Alexander Skarsgard utrkuju se s vremenom i konkurencijom kako bi izgradili liniju optičkih kabela između Kanzasa i New Jerseyja, a akcijskom trileru Grijesi prošlosti gledamo Jeana Renoa u ulozi umirovljenog plaćenog ubojice čiju svakodnevnu rutinu prekida iznenadni dolazak mlade ranjene djevojke.

Do kraja ljeta u Prvom redu do mora filmova ne propustite avanture za cijelu obitelj Aladin Guyja Ritchieja i Kralj lavova Jona Favreaua, komičnu dramu Nevjerojatan život psa Enza s Kevinom Costnerom i Amandom Seyfried, te nastavke superuspješnih filmskih franšiza: Brzi i žestoki: Hobbs i Shaw s Dwaynom The Rockom Johnsonom, Idrisom Elbom, Jasonom Stathamom i Helen Mirren, Osvetnici: Završnica, Spider-Man: Daleko od kuće te Ljudi u crnom: Globalna prijetnja.

Sredinom kolovoza U Prvi red do mora filmova stiže Bilo jednom... u Hollywoodu Quentina Tarantina. Radnja filma se odvija u Los Angelesu 1969. na vrhuncu hippie Hollywooda. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), bivša zvijezda western TV serije i njegov dugogodišnji dvojnik Cliff Booth (Brad Pitt) u vrijeme zadnjih trzaja zlatnog doba Hollywooda bore se za svoj uspjeh u svjetskoj prijestolnici filmske industrije koju više ne prepoznaju.

Ljetne večeri između 20. i 24. kolovoza rezervirajte za program britanskih glazbenih filmova u organizaciji Time Out Croatia i Ljetne pozornice Tuškanac. Na repertoaru su: Amy, dokumentarac o životu i posljednjim danima Amy Winehouse, Rocketman, biografija Eltona Johna, Bohemian Rhapsody o Freddieju Mercuryju te Yesterday u režiji Dannyja Boylea, zabavna filmska posveta bezvremenskoj glazbi Beatlesa.

Osim filmske ponude, Ljetna pozornica Tuškanac nudi i niz dodatnih razloga za uživanje u hladovini šume Tuškanac. Osvježenje uoči i nakon projekcija filmova potražite u Dogs & Movies Caffeu te u jedinstvenom ljetnom vrtu Pop Up Summer Garden, u sklopu kojeg vas očekuje i bogat glazbeni i kulturni program.

Filmovi na Ljetnoj pozornici Tuškanac prikazuju se od 21 odnosno od 21:30 sati. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni Ljetne pozornice Tuškanac, koja se otvara u 19:30, odnosno u 20 sati (sat i pol prije projekcije). Cijena ulaznice iznosi 30 kuna. Projekcije su dog-friendly.