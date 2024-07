Uživajte i vi u beach looku, od jutra do večeri

Vrijeme je da sve brige ostavimo po strani i uživamo u dugim sunčanim danima, morskim povjetarcima i opuštanju uz more, sunce, obzore i obronke. Bez obzira na to provodite li ljeto uz obalu Jadranskog mora, na nekom od čarobnih hrvatskih otoka ili jednostavno uživate u planinama ili na gradskim ulicama, postizanje savršenog beach looka, koji traje cijeli dan, je IN. A, sada je lakše nego ikad uz Dr. Hauschka kozmetiku.

Vodič za savršen ljetni izgled koji će vas pratiti od jutarnje kave do večernjeg izlaska

Svaki beach look započinje njegovanom i zdravom kožom. Nakon što se probudite uz zvukove valova i miris soli u zraku, očistite lice i nanesite Dr. Hauschka balansirajući dnevni fluid za lice. Svilenkaste je glatke teksture i osigurava dugotrajnu hidrataciju. Brzo se upija, štiti kožu tijekom cijeloga dana te je odlična podloga za make-up. Vaša će koža izgledati svježe i uravnoteženo, spremna za sve izazove koje donosi sunčani ljetni dan.

Kako biste postigli ujednačen ten i izgledali prirodno, nanesite Dr. Hauschka tonirajući fluid koji ujednačava ten, osvježava i daje prirodan preplanuo izgled, idealan za bezbrižno ljeto. Receptura s tonirajućim mineralnim pigmentima, maslinovim uljem i ekstraktima ljekovitih biljaka od bjelodana i hamemelisa stapa se s tonom kože, čime omogućuje izrazito prirodnu nijansu tena. Lagan i prozračan na koži omogućujući joj da diše dok vi uživate u jutarnjoj kavi s prijateljima ili obitelji.

Za postizanje preplanulog, sunčanog izgleda, posegnite za Dr. Hauschka brončanim puderom. Daje blistavu preplanulost koja sa svojom nijansom terakote donosi mediteransku toplinu, kao da ste upravo proveli cijeli da na plaži. Za dodatni sjaj, istaknite čelo, jagodice, nos i iznad usana s Dr. Hauschka Iluminatorom u kamenu, koji će stvoriti suptilan, ali učinkovit sjaj koji vašem licu daje svjež i odmoran izgled, savršen za popodnevne šetnje uz more ili posjete lokalnim tržnicama, muzejima i restoranima.

Kada se sunce počne spuštati, a vi se pripremate za večernji izlazak u jedan od živopisnih ljetnih barova ili restorana, dodajte nekoliko kapi Dr. Hauschka tekućeg iluminatora na ključne dijelove lica. Ovaj tekući iluminator lako se miješa s vašom podlogom ili tonirajućim fluidom, pružajući dugotrajan sjaj koji će vas pratiti cijelu večer dok plešete pod zvijezdama ili uživate u romantičnoj večeri uz more.

Ne zaboravite na kosu, ona je točka na i ljetnom luku! Dr. Hauschka ulje za kosu idealno je za njegu kose tijekom ljetnih mjeseci. Nakon dana provedenog u moru i suncu, nanesite ovo ulje na vrhove ili kao tretman prije pranja kako bi vaša kosa bila sjajna, glatka i zaštićena od isušivanja. Kompozicija s neemom, biljnim uljima i ekstraktima ljekovitog bilja kamilice i ružmarina pruža intenzivnu njegu suhoj, oštećenoj i lomljivoj kosi. Ulje za kosu dolazi u praktičnom pakiranju s raspršivačem i pumpicom.

Jednostavan i učinkovit beach look kad god poželite

Ljeto je vrijeme kada se svi želimo opustiti, udahnuti mir uz tople sunčeve zrake, povjetarac i more na koži. S ovim proizvodima to dopunjujemo, vizualno i olfaktivno, a i potičemo traženi ljetni beach look koji može trajati cijeli dan. Počevši od svježeg jutarnjeg tena, preko sunčanog sjaja i prirodne ljepote tijekom dana, do večernjeg glowa, Dr. Hauschka kozmetika pruža sve što vam je potrebno za postizanje savršenog ljetnog izgleda. Uživajte u ljetu, suncu i opuštanju, dok vaša koža i kosa ostaju zdrave i blistave.

Potražite ove i druge Dr. Hauschka proizvode u svim bio&bio trgovinama diljem Hrvatske, ili u web trgovini. Ne zaboravite, bio&bio nudi isključivo hranu koja je certificirana prema organskim, odnosno ekološkim standardima, dodatke prehrani, kozmetiku i sredstva za čišćenje koja poštuju čovjeka i prirodu te knjige i edukaciju koje inspiriraju na pozitivne promjene i poštivanje različitosti.